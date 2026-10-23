Cipru, Grecia și România. Când datoria statului amenință economiile populației – analiză Daniel Udrescu

Publicat 23 oct. 2026, 19:38 Sursă Realitatea.Net

În martie 2026, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică semnala o vulnerabilitate importantă a sistemului bancar românesc. Aproximativ 27% din activele băncilor reprezentau expuneri directe asupra statului, prin titluri de stat și credite guvernamentale.

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