Românii cu o singură locuință ar putea fi scutiți de impozitul pe casă și teren. Ce condiții trebuie să îndeplinească proprietarii
Românii cu o singură locuință ar putea fi scutiți de impozitul pe casă și teren
Un proiect de lege depus la Senat propune eliminarea obligatorie a impozitului pentru românii care dețin o singură locuință, folosită ca domiciliu. Scutirea ar fi acordată numai dacă proprietatea se încadrează în anumite limite de valoare și suprafață, iar proprietarul îndeplinește mai multe condiții.
Românii care au în proprietate o singură locuință, în care își au domiciliul, ar putea să nu mai plătească impozitul pe clădire și pe terenul aferent. O propunere legislativă înregistrată la Senat urmărește introducerea unei scutiri obligatorii pentru această categorie de proprietari, însă facilitatea nu ar urma să fie acordată automat tuturor celor care dețin o casă sau un apartament.
Inițiativa completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și stabilește o serie de condiții cumulative pe care proprietarii trebuie să le îndeplinească. Printre acestea se numără rezidența fiscală în România, lipsa unei alte locuințe în proprietate și respectarea unor plafoane referitoare la valoarea imobilului și suprafața terenului.
Potrivit inițiatorilor, măsura ar urma să reducă povara fiscală pentru persoanele care dețin o singură proprietate și o folosesc drept domiciliu. Proiectul nu propune însă eliminarea impozitului pentru toate proprietățile imobiliare, ci doar pentru locuința care îndeplinește criteriile stabilite în document.
Cine ar putea beneficia de scutirea de impozit pe locuință
Conform proiectului, facilitatea ar putea fi acordată proprietarilor unei singure locuințe situate în România, cu condiția ca imobilul respectiv să reprezinte domiciliul acestora. În plus, persoanele care solicită scutirea trebuie să aibă rezidența fiscală în România și să nu dețină o altă locuință.
Verificarea condiției privind proprietatea unică nu se limitează însă la imobilele aflate pe teritoriul țării. Inițiatorii au inclus și proprietățile deținute în străinătate, situație care ar urma să fie verificată pe o perioadă de cinci ani. Există totuși o excepție: cazul în care locuința deținută anterior a fost înlocuită.
Prin urmare, simplul fapt că o persoană are o singură casă sau un singur apartament în România nu ar fi suficient pentru a primi scutirea. Proprietarul trebuie să demonstreze că respectă toate criteriile, inclusiv pe cele referitoare la eventualele proprietăți imobiliare din afara țării.
Plafoane de 350.000 și 400.000 de euro pentru apartamente și case
Proiectul introduce și limite de valoare pentru imobilele care ar putea beneficia de această facilitate fiscală. Astfel, pentru apartamente este prevăzut un plafon de 350.000 de euro, în timp ce pentru case limita ar urma să fie de 400.000 de euro. În aceste valori este inclusă și proprietatea aferentă locuinței, potrivit prevederilor inițiativei.
Suprafața terenului reprezintă un alt criteriu important. Proprietarii ar putea beneficia de scutire numai dacă terenul aferent locuinței nu depășește:
500 de metri pătrați în mediul urban;
1.500 de metri pătrați în mediul rural.
Aceste limite ar restrânge numărul proprietăților eligibile, astfel încât facilitatea să se adreseze locuințelor care se încadrează în criteriile stabilite de inițiatori.
Ce trebuie să facă proprietarii pentru a obține scutirea
Inițiativa legislativă stabilește reguli și pentru persoanele care dețin o locuință în coproprietate. Într-o asemenea situație, fiecare coproprietar trebuie să îndeplinească individual toate condițiile prevăzute pentru acordarea scutirii. Dacă unul dintre aceștia nu se încadrează în criterii, condițiile nu sunt îndeplinite de toți proprietarii.
Cererea pentru obținerea facilității fiscale ar urma să fie depusă până la data de 31 martie. După aprobarea scutirii, proprietarul nu ar mai trebui să reia anual întreaga procedură, atât timp cât continuă să respecte condițiile prevăzute de lege.
Contribuabilii ar avea însă obligația să anunțe orice schimbare care ar putea afecta dreptul la scutire. Proiectul prevede ca modificările să fie declarate printr-un document autentic, întocmit la notar.
Primăriile ar putea pierde venituri importante din impozitele locale
Aplicarea unei asemenea măsuri ar avea consecințe asupra bugetelor administrațiilor locale, deoarece impozitele pe clădiri și terenuri reprezintă o sursă de venit pentru primării. Eliminarea acestor obligații fiscale pentru proprietarii eligibili ar reduce încasările autorităților locale.
În același timp, administrațiile ar putea avea cheltuieli administrative suplimentare pentru verificarea documentelor, confirmarea îndeplinirii condițiilor și gestionarea declarațiilor autentice depuse de contribuabili.
Impactul financiar al proiectului nu poate fi stabilit în acest moment, în lipsa unor date concrete furnizate de autorități. Din acest motiv, inițiativa solicită Guvernului să evalueze veniturile bugetare care ar putea fi pierdute în următorii cinci ani, cu defalcarea sumelor pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.
Proiectul este la Senat și nu se aplică deocamdată
Deși propunerea ar putea aduce o schimbare importantă pentru proprietarii care au o singură locuință, scutirea nu este în vigoare. Documentul a fost înregistrat la Senat, unde urmează să intre în procedura de dezbatere parlamentară.
Inițiativa nu stabilește nici o dată exactă de la care facilitatea fiscală ar urma să se aplice. Pentru ca proprietarii să poată beneficia de eliminarea impozitului pe clădire și teren, proiectul trebuie să parcurgă etapele legislative și să fie adoptat.
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