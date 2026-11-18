Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 18 nov. 2026, 20:58

Un proiect de lege depus la Senat propune eliminarea obligatorie a impozitului pentru românii care dețin o singură locuință, folosită ca domiciliu. Scutirea ar fi acordată numai dacă proprietatea se încadrează în anumite limite de valoare și suprafață, iar proprietarul îndeplinește mai multe condiții.

Distribuie articolul