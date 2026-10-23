Marius Lulea: Majorarea taxelor și restanțele statului pun presiune pe companiile românești
Majorarea taxelor și restanțele statului pun presiune pe companiile românești. Foto/Profimedia
Marius Lulea, antreprenor în construcții și fondator al AUR, critică politicile fiscale din ultimii ani și susține că majorarea taxelor și creșterea cheltuielilor publice afectează competitivitatea firmelor românești. Acesta cere plata restanțelor statului către companii, o rectificare bugetară și un cadru fiscal predictibil pentru investiții.
Marius Lulea, fondatorul partidului AUR și antreprenor în domeniul construcțiilor, a criticat, într-o intervenție la Realitatea Plus, politicile economice asociate guvernării conduse de Ilie Bolojan. Acesta susține că majorarea fiscalității și creșterea cheltuielilor publice pun presiune asupra mediului de afaceri și pot afecta capacitatea companiilor de a investi, de a crea locuri de muncă și de a susține activitatea economică.
În opinia lui Lulea, evoluția fiscalității după 2020, cumulată cu majorarea cheltuielilor statului, a creat o presiune suplimentară asupra firmelor din România. Acesta a indicat construcțiile, agricultura, IT-ul și sectorul HoReCa drept domenii afectate de creșterea poverii fiscale.
„În ultimii ani, parcă politicienii români au un plan pe care îl duc la îndeplinire pentru asasinarea economiei românești”, a declarat Marius Lulea la Realitatea Plus.
Lichiditățile, o problemă pentru companii
Unul dintre punctele centrale ale declarațiilor sale a fost reprezentat de restanțele statului către firme. Lulea a susținut că, în ultimele cinci luni, s-au făcut foarte puține plăți și a cerut autorităților să analizeze obligațiile bugetare restante și să efectueze o rectificare bugetară.
Plata la timp a facturilor emise către instituțiile publice este importantă pentru fluxul de numerar al companiilor care lucrează cu statul. Întârzierile pot amplifica presiunea asupra capitalului de lucru, în special în cazul firmelor care trebuie să achite salarii, furnizori și obligații fiscale înainte de încasarea sumelor datorate.
„Avem nevoie ca statul să fie serios, să-și plătească restanțele care există către firme. Trebuie făcută rectificare bugetară, trebuie făcută o analiză a ceea ce avem de plătit și trebuie să ne asigurăm că nu ducem în faliment companiile României”, a afirmat fondatorul AUR.
Acesta consideră că sănătatea financiară a companiilor este esențială pentru furnizarea de bunuri și servicii, menținerea locurilor de muncă și crearea prosperității.
Marius Lulea critică majorarea taxelor după 2020
Lulea a comparat economia cu o vacă exploatată peste capacitatea sa, susținând că majorarea simultană a cheltuielilor publice și a poverii fiscale poate afecta baza economică din care statul își colectează veniturile.
„După care, după 2020, au început să crească într-un mod nesăbuit cheltuielile statului peste o limită sustenabilă și vaca care dădea 20 de litri de lapte a fost mulsă de 40 de litri de lapte și a murit”, a declarat acesta.
Fondatorul AUR a criticat și politicile economice asociate lui Ilie Bolojan, afirmând că mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate fiscală și de condiții care să permită planificarea investițiilor pe termen lung.
Afirmațiile privind evoluția economiei și efectele fiscalității reprezintă evaluările lui Marius Lulea. Impactul concret al modificărilor fiscale diferă în funcție de sector, structura costurilor și situația financiară a fiecărei companii.
Predictibilitatea fiscală, importantă pentru investiții
În ceea ce privește investițiile străine, Lulea a susținut că România trebuie să urmărească nu doar valoarea investițiilor sau a activelor implicate, ci și transferul de tehnologie, dezvoltarea competențelor profesionale și formarea specialiștilor locali.
Acesta a pledat pentru atragerea companiilor care pot contribui la dezvoltarea unor activități industriale cu valoare adăugată mai mare și la pregătirea inginerilor, sudorilor și a altor categorii de personal calificat.
În opinia sa, un investitor care își planifică activitatea pe un orizont de zece ani are nevoie de reguli fiscale stabile pentru a putea estima costurile și rentabilitatea proiectului.
„Avem nevoie de un mediu de afaceri predictibil pentru români, pentru antreprenorii români și avem nevoie de tehnologie occidentală”, a declarat Marius Lulea.
Acesta a susținut, de asemenea, că dezvoltarea industriei și pregătirea specialiștilor depind de existența unor companii solide, indiferent dacă acestea au capital românesc sau străin, precum și de capacitatea universităților de a forma personal calificat.
Taxele și costurile de operare, în centrul criticilor
Referindu-se la activitatea din construcții și servicii, Lulea a oferit exemplul unei facturi lunare de 60.000 de euro, despre care a afirmat că poate implica taxe de 40.000 de euro.
„Este imposibil să dai, să facturezi 60.000 de euro în fiecare lună și din ei 40.000 de euro să reprezinte taxe la stat”, a spus acesta, făcând referire la impozitarea muncii și la TVA.
Suma prezentată reprezintă exemplul invocat de antreprenor în intervenția televizată și nu poate fi generalizată fără informații suplimentare despre structura costurilor, regimul fiscal aplicabil și modul de calcul.
Mesajul central al intervenției sale a fost că România are nevoie de companii capabile să investească, să producă și să creeze locuri de muncă bine plătite, iar pentru aceasta statul trebuie să asigure predictibilitate fiscală, să își achite obligațiile către mediul privat și să gestioneze sustenabil cheltuielile publice.
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