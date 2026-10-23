Marius Lulea: Majorarea taxelor și restanțele statului pun presiune pe companiile românești

Publicat 23 oct. 2026, 20:23 Sursă Realitatea.Net

Marius Lulea, antreprenor în construcții și fondator al AUR, critică politicile fiscale din ultimii ani și susține că majorarea taxelor și creșterea cheltuielilor publice afectează competitivitatea firmelor românești. Acesta cere plata restanțelor statului către companii, o rectificare bugetară și un cadru fiscal predictibil pentru investiții.

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