Programul Rabla 2026 va fi lansat după regulile din 2025. Criteriul privind mașinile fabricate în UE, amânat

Programul Rabla 2026 va fi lansat pentru persoanele fizice în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce Ministerul Mediului a decis să amâne introducerea criteriului referitor la fabricarea autovehiculelor în Uniunea Europeană. Decizia a fost luată pentru a evita o întârziere de cel puțin trei luni a programului, după clarificările primite de la Comisia Europeană.
Programul Rabla 2026 pornește fără modificări majore
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat că sesiunea Rabla 2026 pentru persoane fizice va fi organizată după regulile deja cunoscute de beneficiari, identice cu cele utilizate în ultima etapă a programului desfășurată în 2025.
Astfel, criteriul care prevedea ca autovehiculele eligibile să fie fabricate în Uniunea Europeană nu va fi aplicat în acest an. Autoritățile susțin că implementarea unei astfel de condiții ar necesita proceduri suplimentare la nivel european, ceea ce ar întârzia semnificativ lansarea programului.
De ce a fost amânat noul criteriu
Potrivit Ministerului Mediului, Comisia Europeană a transmis că introducerea unor restricții privind originea geografică a vehiculelor eligibile presupune etape administrative suplimentare și o analiză la nivel european.
În aceste condiții, autoritățile române au decis să păstreze actualele reguli pentru a evita blocarea programului și pentru ca persoanele interesate să poată beneficia cât mai rapid de finanțare pentru achiziția unui autovehicul nou și mai puțin poluant.
În paralel, Ministerul va continua discuțiile tehnice cu reprezentanții Comisiei Europene, astfel încât noile criterii să poată fi introduse în ediția Rabla din 2027.
Ministerul: beneficiarii nu trebuie să aștepte luni în plus
Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că prioritatea instituției este lansarea rapidă a programului.
Potrivit acesteia, o nouă amânare ar fi afectat atât persoanele care intenționează să își cumpere un autoturism nou, cât și piața auto, motiv pentru care s-a optat pentru menținerea condițiilor deja aplicate anul trecut.
Bugetul Programului Rabla 2026
Pentru sesiunea destinată persoanelor fizice, Programul Rabla 2026 beneficiază de un buget total de 300 de milioane de lei, sumă anunțată anterior de Ministerul Mediului.
Ce valoare vor avea ecotichetele în 2026
Valoarea voucherelor rămâne neschimbată față de ediția precedentă:
18.500 de lei pentru achiziționarea unui autoturism complet electric sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen;
15.000 de lei pentru cumpărarea unui autoturism plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;
12.000 de lei pentru un autoturism nou cu sistem de propulsie hibrid;
10.000 de lei pentru un autoturism cu motor termic, inclusiv alimentat cu GPL sau GNC, ori pentru o motocicletă.
Condițiile de eligibilitate rămân aceleași
Persoanele fizice vor putea accesa Programul Rabla 2026 în baza acelorași criterii de eligibilitate aplicate în sesiunea reluată în 2025, după actualizarea ghidului de finanțare.
Ministerul Mediului precizează că intenția de a favoriza, în viitor, vehiculele fabricate în Uniunea Europeană nu a fost abandonată, însă aplicarea acestui criteriu va fi analizată împreună cu instituțiile europene, pentru ca măsura să poată intra în vigoare fără a afecta desfășurarea programului.