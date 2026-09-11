Topul salariilor din România în iulie 2026: Unde s-au înregistrat cele mai mari câștiguri nete (INS)

Câștigul salarial mediu net din România a ajuns la 5.820 de lei în luna iulie 2026, marcând o creștere de 1,5% (86 de lei) față de luna anterioară, arată cele mai recente date oficiale INS. În același timp, salariul mediu brut pe economie a urcat la 9.709 lei.
Românii au înregistrat venituri mai mari în mijlocul verii, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai ridicate valori ale câștigului salarial mediu net au fost raportate în sectorul tehnologiei informației — unde serviciile de programare și consultanță IT au atins o medie de 13.464 de lei — dar și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu un nivel de 13.140 de lei net.
La polul opus al clasamentului, cele mai modeste venituri au fost consemnate în sectorul altor activități de servicii, cu o medie de doar 2.986 de lei net, urmate îndeaproape de domeniul pescuitului și acvaculturii, unde angajații au încasat în medie 3.023 de lei.
Dinamica anuală și impactul inflației asupra lefurilor
Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, câștigul salarial mediu net a marcat un avans de 5,5% în iulie 2026 față de iulie 2025. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a fost influențată de evoluția prețurilor de consum: indicele câștigului salarial real s-a situat la 97,5% față de iulie 2025, indicând o ușoară ajustare în raport cu inflația anuală.
Pe termen scurt, comparativ cu luna iunie 2026, indicele salarial real a înregistrat o creștere de 100,9%. Privind în perspectivă istorică, raportat la nivelul de referință din octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a urcat la 241,1%, în creștere cu 2,2 puncte procentuale față de luna anterioară.
Ce a stimulat majorările salariale din economia privată
Evoluția ascendentă a veniturilor din majoritatea domeniilor economice a fost susținută în principal de acordarea unor stimulente financiare ocazionale. Companiile au distribuit angajaților prime trimestriale, de vacanță, anuale sau bonusuri pentru performanțe deosebite. La acestea s-au adăugat beneficiile în natură, ajutoarele bănești, tichetele de valoare și cotele-părți din profitul net.
Performanțele operaționale au jucat, de asemenea, un rol crucial: depășirea țintelor de producție și încasările mai mari din proiecte au impulsionat nivelul lefurilor. În anumite domenii, media salarială a fost influențată indirect și de restructurările de personal, prin ieșirea din sistem a angajaților cu venituri inferioare mediei.
Cele mai spectaculoase creșteri procentuale ale câștigului net au fost înregistrate în:
Activități juridice și de contabilitate: +23,4%
Extracția petrolului brut și a gazelor naturale: +20,2%
Arhitectură, inginerie, auto și transporturi: majorări cuprinse între 8,0% și 14,5%
Producție energetică, comerț, textil și servicii anexe: avans moderat, între 3,5% și 6,5%
Domeniile care au marcat reculuri salariale și evoluția din sectorul public
În contrapondere, anumite industrii au consemnat scăderi ale venitului mediu net față de luna iunie 2026. Aceste corecții au survenit în special pe fondul diferențelor calendaristice de acordare a primelor din lunile anterioare, dar și din cauza nerealizării volumelor de producție programate sau a încasărilor mai reduse.
Cele mai pronunțate diminuări ale câștigurilor nete (între 7,5% și 11,5%) au fost raportate în industria tutunului, editare, producția de echipamente electronice, telecomunicații și industria farmaceutică. Scăderi mai ușoare, de până la 4,5%, s-au înregistrat în sectorul financiar, procesarea datelor, industria chimică și producția cinematografică.
În sectorul bugetar, evoluția lefurilor a fost una temperată: domeniul sănătății și al asistenței sociale a consemnat o creștere ușoară de 1,5% a câștigului mediu net, în timp ce în administrația publică avansul a fost de doar 0,6% față de luna precedentă.