Topul salariilor din România în iulie 2026: Unde s-au înregistrat cele mai mari câștiguri nete (INS)

Publicat 11 sept. 2026, 09:49 Sursă Realitatea.Net

Câștigul salarial mediu net din România a ajuns la 5.820 de lei în luna iulie 2026, marcând o creștere de 1,5% (86 de lei) față de luna anterioară, arată cele mai recente date oficiale INS. În același timp, salariul mediu brut pe economie a urcat la 9.709 lei.

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