Daniel Udrescu: Români vi s-a suspendat continentul

România este în Europa din motive de geografie, nu de partid. Totuși, politicienii de la București se împart cu solemnitate în „proeuropeni" și „ceilalți", iar termenul a ajuns certificat de bună purtare eliberat de politician politicianului. O opinie semnată de Daniel Udrescu despre cum a devenit „proeuropean" cel mai golit de sens cuvânt din politica românească.
”Există cuvinte care, repetate suficient de mult, ajung să nu mai însemne mare lucru. În politica românească, campionul absolut este „proeuropean”.
România este în Europa. Românii sunt europeni. Bucureștiul nu se află într-o colonie îndepărtată care dezbate dacă să adere geografic la continent. Și totuși, politicienii noștri se împart solemn în „proeuropeni” și ceilalți, de parcă Europa ar fi o echipă de fotbal la care trebuie să-ți declari adeziunea înainte de meci.
Imaginați-vă aceeași logică în alte părți ale lumii. Un chinez intră într-un restaurant din Beijing și declară solemn, „Sunt proasiatic!”. Chelnerul îl privește emoționat. Bravo! Încă un cetățean salvat pentru Asia.
Un american din Texas își începe campania electorală cu mesajul „Sunt proamerican”. Urmează întrebarea firească, „Dar ceilalți unde locuiesc?”
Un marocan ar putea deveni „proafrican”. Mai greu cu evreii, un israelian poate fi „proasiatic”, dar poate fi proeuropean dacă joacă fotbal. Geografia ar deveni doctrină politică și atlasul, program de guvernare.
În România am mers însă mai departe. „Proeuropean” nu mai descrie doar o opțiune pentru apartenența la UE, cooperarea europeană ori integrarea occidentală. În polemica politică, termenul riscă să devină certificat de bună purtare, eliberat de politician politicianului.
Siegfried Mureșan a formulat recent chiar un „test” pentru PSD, în funcție de comportamentul său politic urmând să se vadă dacă poate fi numit partid proeuropean. Grindeanu a răspuns că PSD nu are nevoie de o „patalama” de la Mureșan pentru a demonstra acest lucru. Și aici comedia devine aproape perfectă.
România este membră a Uniunii Europene din 2007. PSD, PNL, UDMR și alte partide românești au participat, în diferite formule, la instituțiile și guvernările României europene. A discuta critic despre o politică europeană, un guvern sau o majoritate parlamentară nu mută automat pe nimeni din Europa.
Altfel ajungem la definiția supremă a proeuropenismului românesc, „Ești proeuropean dacă ești de acord cu mine.”
Iar dacă nu ești de acord? Geografic rămâi în Europa. Politic, Siegfried ti-a suspendat continentul.”
Daniel Udrescu - CPA, Expert Contabil Judiciar, Auditor