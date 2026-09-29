Daniel Udrescu: Români vi s-a suspendat continentul

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 29 sept. 2026, 09:09

România este în Europa din motive de geografie, nu de partid. Totuși, politicienii de la București se împart cu solemnitate în „proeuropeni" și „ceilalți", iar termenul a ajuns certificat de bună purtare eliberat de politician politicianului. O opinie semnată de Daniel Udrescu despre cum a devenit „proeuropean" cel mai golit de sens cuvânt din politica românească.

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