Oficial BNR avertizează: economia României este în teritoriu negativ.Inflația rămâne ridicată, deficitul s-a redus pe seama scăderii puterii de cumpărare

Publicat 22 sept. 2026, 20:27 Sursă Realitatea.net

Perspectivele economiei românești pentru acest an se mențin rezervate sau chiar în teritoriu negativ, a scris viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, într-o analiză publicată pe blogul Opinii BNR. Inflația, poate cea mai vizibilă componentă a crizei economice, se va menține la un nivel ridicat, iar scăderea deficitului comercial s-a realizat pe seama sărăcirii românilor.

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