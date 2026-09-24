Dacia pierde teren în Europa: vânzările au scăzut cu 12,9% în august. Cota de piață este în recul

Declinul arată că producătorul român întâmpină dificultăți într-o perioadă în care competiția pe segmentul automobilelor accesibile devine tot mai puternică.
Dacia a înregistrat o scădere importantă pe piața auto europeană în luna august, după ce înmatriculările au coborât cu 12,9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția vine într-un context în care piața europeană continuă să se transforme, iar cererea pentru mașinile electrice și hibride crește de la o lună la alta.
Câte mașini a vândut Dacia în august
În cele 34 de piețe analizate – statele Uniunii Europene, Marea Britanie și țările EFTA – marca Dacia a înmatriculat aproximativ 36.000 de autoturisme în august. În urma acestui rezultat, cota de piață a producătorului a coborât la 3,9%, față de 4,7% în aceeași lună a anului precedent.
Declinul arată că producătorul român întâmpină dificultăți într-o perioadă în care competiția pe segmentul automobilelor accesibile devine tot mai puternică.
Piața auto europeană merge în direcția electrificării
În contrast cu reculul Dacia, piața europeană a autoturismelor noi a înregistrat o creștere de 5,3% în august. Tot mai mulți cumpărători aleg modele electrice sau hibride, susținuți de programele de stimulare și de extinderea ofertelor disponibile.
Vehiculele hibride au devenit cea mai populară categorie de motorizare, în timp ce mașinile electrice cu baterii continuă să își mărească ponderea în totalul înmatriculărilor.
Presiunea concurenței se vede în cifrele Dacia
Scăderea vânzărilor vine pe fondul unei competiții tot mai intense, inclusiv din partea producătorilor asiatici care câștigă teren pe piața europeană. În plus, schimbarea preferințelor consumatorilor către modele electrificate pune presiune pe mărcile concentrate în principal pe motoare convenționale.
Cum arată bilanțul de la începutul anului
Evoluția din august contribuie la un bilanț mai slab pentru Dacia pe parcursul anului, în condițiile în care marca încearcă să își consolideze poziția pe o piață aflată într-o schimbare accelerată. Lansarea unor modele noi și extinderea gamei electrificate sunt văzute drept elemente importante pentru menținerea competitivității în Europa.