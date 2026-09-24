Dacia pierde teren în Europa: vânzările au scăzut cu 12,9% în august. Cota de piață este în recul

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Dacia a înregistrat o scădere importantă pe piața auto europeană în luna august, după ce înmatriculările au coborât cu 12,9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția vine într-un context în care piața europeană continuă să se transforme, iar cererea pentru mașinile electrice și hibride crește de la o lună la alta.