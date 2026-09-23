Kelemen Hunor, după discuțiile cu Siegfried Mureșan: Suntem de acord să dăm un vot pentru Mureșan. Trebuie lăsată ușa deschisă dialogului cu PSD

Premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a prezentat liderilor UDMR programul de guvernare, după ce marți a făcut același lucru la ședințele PNL și USR. După întâlnire, Kelemen Hunor a afirmat că UDMR ar fi de acord să-și dea votul pentru cabinetul Mureșan, dar decizia trebuie oficializată în structurile de conducere. Pe de altă parte, liderului UDMR a precizat că trebuie lăsată ușa deschisă dialogului cu PSD.
Kelemen: Suntem de acord să dăm un vot pentru Mureșan și să facem parte din cabinet. Celelalte variante putem discuta după vot
Acuma suntem de acord să dăm un vot pentru Mureșan și să facem parte din cabinet. Celelalte variante putem discuta după vot.
Întrebare: Având în vedere că mai trebuie să existe o ședință în partid în care să dați un vot final, vă așteptați ca rezultatul să fie același, să mergeți până la capăt cu Siegfried Mureșan inclusiv la votul în Parlament?
Ar trebui să se întâmple ceva absolut extraordinar ca să nu mergem până la capăt. Ce se poate întâmpla în programul de guvernare să apară ceva cu care noi suntem de acord deloc și nu se poate găsi o cale de compromis, sau pe structura cabinetului să nu ne înțelegem.
Kelemen: Trebuie să lași deschise ușile pentru dialog cu acele forțe cu care se poate discuta corect și consider că PSD-ul face parte din această categorie.
Aveți o ultimă speranță legată de un rezultat pozitiv al discuțiilor între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan?
Principiul meu este foarte simplu și, în principiu, zic eu sănătos: trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine, cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități.
Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie. Cu tot ceea ce s-a întâmplat din aprilie sau din mai între PNL și PSD trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trece acest guvern urmează un alt pas, și atunci, iarăși, e nevoie de dialog.
Politica nu se poate face fără dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să-l iubești pe celălalt, iubirea căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat. Și vom vedea care va fi finalitatea discuțiilor între Bolojan și Grindeanu, habar n-am, nu știu, dar eu încurajez în continuare dialogul.
Sigur, și rotația e una dintre variante. Deci eu în continuare cred că într-o astfel de situație trebuie să te gândești foarte serios la rotație. Conținutul rotației și ordinea se poate discuta.
Kelemen: Nu am discutat nimic de structura guvernului, poate astăzi după masă începem discuțiile și de lista de miniștri
A prezentat grupurilor parlamentare reunite ideile principale din programul de guvernare (…) nu sunt lucruri extravagante. Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru doi ani de zile. Acest lucru înseamnă, până la urmă, că nu poți să faci un program de guvernare hiper-ambițios.
Deci cea mai mare concentrare e pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei. Noi am ținut mult să existe și prevederea privind legea salarizării, indexarea pensiilor în 2027, fiindcă nu mai poți să ții așa după doi ani de zile cu inflația ridicată.
Nu am discutat nimic de structura guvernului, poate astăzi după masă începem discuțiile și de lista de miniștri.
Mureșan, după întâlnirea cu USR: "Va fi un partener de nădejde"
Miza întâlnirii cu liderul UDMR este foarte mare pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan, pentru că, în funcție de măsurile pe care i le va prezenta lui Kelemen Hunor, depinde obținerea sprijinului formațiunii pentru formarea guvernului.
Marți, Mureșan s-a întâlnit cu liderii PNL și USR, iar în cursul dimineții de miercuri a postat un scurt mesaj pe Facebook, în care și-a exprimat încredrea că "USR va fi un partener de nădejde".
În plus, urmează discuții și cu PSD, pentru că liderul UDMR a anunțat că i-ar putea cere lui Siegfried Mureșan să se retragă dacă nu reușește să obțină susținerea social-democraților.
În cursul zilei de miercuri, programul de guvernare va fi prezentat și public, urmând să fie depus și în Parlament până vineri, iar la începutul săptămânii viitoare ar putea avea loc audierile miniștrilor și votul final în plenul reunit. Potrivit unor surse, actualul premier interimar Ilie Bolojan ar urma să se regăsească în poziția de vicepremier în viitorul executiv. Celelalte două posturi de vicepremieri ar urma să fie ocupate de liderii partenerilor de coaliție: Dominic Fritz de la USR și Kelemen Hunor de la UDMR.
Programul de guvernare trebuie depus în Parlament până vineri, iar audierile miniștrilor sunt programate la începutul săptămânii viitoare, urmând ca votul final în plenul reunit să aibă loc imediat după finalizarea procedurilor. În cazul unui vot favorabil, mandatul interimar al lui Bolojan expiră odată cu învestirea noului guvern. În cazi contrar, interimatul se prelungește.