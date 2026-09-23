Kelemen Hunor, după discuțiile cu Siegfried Mureșan: Suntem de acord să dăm un vot pentru Mureșan. Trebuie lăsată ușa deschisă dialogului cu PSD

Publicat 23 sept. 2026, 10:10 Actualizat 23 sept. 2026, 10:33 Sursă Realitatea.net

Premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a prezentat liderilor UDMR programul de guvernare, după ce marți a făcut același lucru la ședințele PNL și USR. După întâlnire, Kelemen Hunor a afirmat că UDMR ar fi de acord să-și dea votul pentru cabinetul Mureșan, dar decizia trebuie oficializată în structurile de conducere. Pe de altă parte, liderului UDMR a precizat că trebuie lăsată ușa deschisă dialogului cu PSD.

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