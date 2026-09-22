Siegfried Mureșan vrea noi măsuri de austeritate și pune presiune pe parlamentari, invocând alegerile anticipate – surse

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, și-a anunțat colegii de partid, în ședința PNL, că vrea noi tăieri și măsuri de austeritate, în special în direcția reducerii cheltuielilor statului. Pe de altă parte, potrivit unor stenograme din cadrul ședinței, obținute pe surse de către Realitatea PLUS, premierul desemnat a invocat și scenariul alegerilor anticipate, sugerând că nu s-ar ajunge la această variantă pentru că mulți parlamentari se tem că își vor pierde fotoliile.
n ședința de grup a PNL, Mureșan a spus clar că nu are de gând să facă un pas înapoi și că va urma toate etapele procedurale, până la votul în plen pentru sau împotriva cabinetului și programului pe care le va prezenta.
Premierul desemnat a explicat că votul este important pentru a clarifica poziția fiecărui partid și pentru ca cetățenii să știe care e situația din Parlament.
Siegfried Mureșan nu exclude anticipate: „Ori guvernul nostru, ori alegeri anticipate”
„Pentru a vedea oamenii cum votează fiecare partid. Oamenii să știe care e situația din Parlament. Parlamentul nu a fost testat la modul serios în ultimele luni”, a afirmat Mureșan.
În acest context, premierul desemnat a adus în discuție și scenariul alegerilor anticipate.
„E clar că președintele României nu a fost favorabil până acum scenariului alegerilor anticipate, dar e clar că acum sunt două variante: guvernul nostru sau alegeri anticipate”, a spus Siegfried Mureșan, potrivit stenogramelor prezentate de Realitatea PLUS.
„Nu aș vrea să fiu în pielea unui parlamentar PSD care riscă să rămână fără mandat dacă se ajunge la alegeri anticipate. Sau în pielea unui parlamentar dintr-un partid sau grup mic care riscă să nu mai facă pragul”, a mai declarat premierul desemnat.
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Tot în ședința liderilor PNL, Mureșan a prezentat și câteva idei din programul de guvernare, care în momentul de față este mai mult o listă de măsuri, nu un plan.
„Reforma trebuie să înceapă cu statul”, le-ar fi spus Mureșan liberalilor pe care i-a convocat să le prezinte liniile generale ale programului său de guvernare, potrivit Realitatea PLUS.
Printre măsurile propuse în program se află reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu recensământul, precum și reducerea numărului de angajați din agențiile statului, prin comasarea acestora.
Mureșan își propune și reforma pensiilor speciale și eliminarea cumulului pensie–salariu la stat.
Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan pentru formarea unui guvern cu puteri depline a mai spus că își dorește eficientizarea managementului în companiile de stat, iar ANAF trebuie să se concentreze pe marile fraude.
În acest context, a precizat Mureșan, n-ar mai fi nevoie de majorarea taxelor, impozitelor și nici a TVA-ului.