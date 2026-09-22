Siegfried Mureșan vrea noi măsuri de austeritate și pune presiune pe parlamentari, invocând alegerile anticipate – surse

Publicat 22 sept. 2026, 17:47 Actualizat 22 sept. 2026, 19:04 Sursă Realitatea.net

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, și-a anunțat colegii de partid, în ședința PNL, că vrea noi tăieri și măsuri de austeritate, în special în direcția reducerii cheltuielilor statului. Pe de altă parte, potrivit unor stenograme din cadrul ședinței, obținute pe surse de către Realitatea PLUS, premierul desemnat a invocat și scenariul alegerilor anticipate, sugerând că nu s-ar ajunge la această variantă pentru că mulți parlamentari se tem că își vor pierde fotoliile.

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