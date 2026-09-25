PNL și USR au confirmat numele miniștrilor propuși în Cabinetul Mureșan. Documentul va fi depus sâmbătă la Parlament

Publicat 25 sept. 2026, 17:25 Actualizat 25 sept. 2026, 17:39 Sursă Realitate Plus, realitatea.net

PNL și USR au confirmat oficial, vineri, numele de pe lista de miniștri pe care premierul desemnat Siegfried Mureșan o va depune sâmbătă la Parlament. Pe listă nu apare Ilie Bolojan, despre care s-a speculat că ar putea deveni vicepremier, iar liderii PNL nu au făcut un anunț tranșant în privința lui înainte de prezentarea oficială a listei.

Distribuie articolul