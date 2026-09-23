Daniel Udrescu: Suveranismul la feminin. De ce tot mai multe femei contestă politica establishmentului european

Publicat 23 sept. 2026, 15:54 Actualizat 23 sept. 2026, 18:08

Daniel Udrescu analizează schimbarea raportării femeilor europene la politica establishmentului și explică de ce tot mai multe dintre ele ajung să conteste direcția politică dominantă.

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