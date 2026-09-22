1 octombrie schimbă regulile pentru șoferii români. Apare o nouă taxă, dar dispar mai multe taxe de pod

De la 1 octombrie 2026 intră în vigoare un nou sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale din România. Cea mai importantă schimbare îi vizează pe transportatorii care folosesc vehicule de marfă cu masa totală de peste 3,5 tone, pentru care rovinieta va fi înlocuită de sistemul TollRo.
Noua modalitate de taxare este prevăzută în Legea nr. 226/2023 și schimbă modul în care este calculat costul pentru utilizarea rețelei de drumuri naționale. În același timp, de la aceeași dată sunt eliminate mai multe taxe de pod.
Cum se va calcula TollRo de la 1 octombrie
Pentru vehiculele de marfă cu masa de peste 3,5 tone, taxa nu va mai fi stabilită printr-un tarif fix pentru o anumită perioadă. În cazul acestora, costul va fi calculat în funcție de distanța parcursă pe rețeaua de drumuri naționale.
Mai exact, valoarea TollRo va rezulta prin înmulțirea unui tarif unitar cu distanța parcursă, exprimată în kilometri întregi. La calcul se va ține cont și de clasa de emisii a vehiculului.
Până acum, tariful era stabilit pe criterii de timp. De la 1 octombrie 2026, pentru vehiculele cărora li se aplică TollRo, costul drumului va fi legat direct de distanța parcursă și de norma de poluare.
Vehiculele mai poluante vor avea costuri mai mari
Clasa de emisii, respectiv norma Euro a vehiculului, va influența valoarea taxei. Autovehiculele mai vechi, care au norme de poluare inferioare, vor genera costuri de drum mai ridicate în comparație cu modelele mai noi sau cu vehiculele electrice și hibride.
Prin urmare, pentru transportatorii care folosesc vehicule de marfă de peste 3,5 tone, noul sistem nu mai presupune achitarea unei taxe fixe raportate doar la perioada de utilizare.
Costul va depinde de modul în care este utilizat vehiculul pe rețeaua de drumuri naționale și de caracteristicile sale privind emisiile.
Ce amendă se aplică pentru neplata TollRo
Neplata TollRo va fi sancționată cu o amendă cuprinsă între 10 și 20 de ori valoarea sumei datorate.
În situația în care distanța parcursă nu poate fi stabilită, se va aplica un TollRo forfetar de 2.000 de lei. La această sumă se adaugă o amendă de 5.000 de lei.
Pentru transportatorii străini este prevăzută o procedură distinctă. Aceștia vor primi o scrisoare de informare și vor avea la dispoziție 72 de ore pentru efectuarea plății.
Ce se întâmplă cu rovinieta
De la 1 octombrie 2026, rovinietele emise în baza vechii ordonanțe nu vor mai fi valabile.
Există însă o excepție importantă pentru autoturismele cu masa de până la 3,5 tone. În cazul acestora, rovinietele deja emise rămân valabile până la data la care expiră.
Așadar, schimbarea sistemului nu elimină rovinieta pentru autoturismele de până la 3,5 tone. Modificarea vizează în special vehiculele de marfă cu masa de peste 3,5 tone, pentru care intră în funcțiune TollRo.
Banii din rovinietă și TollRo ajung la CNAIR
Sumele colectate prin rovinietă și TollRo vor constitui venituri ale CNAIR.
Potrivit noilor reguli, banii vor fi utilizați pentru întreținerea și modernizarea drumurilor naționale, dar și pentru rambursarea creditelor contractate pentru infrastructura rutieră.
Astfel, sistemul de tarifare este legat direct de finanțarea lucrărilor și obligațiilor aferente infrastructurii rutiere naționale.
Taxele pentru mai multe poduri sunt eliminate
De la 1 octombrie 2026 sunt eliminate și anumite taxe de pod. Măsura se aplică inclusiv unor traversări importante pentru traficul rutier din România.
Lista include taxa pentru trecerea podului Fetești – Cernavodă, dar și tariful aferent traversării Giurgeni – Vadu Oii.
Totodată, sunt eliminate taxele pentru Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse și pentru podul Calafat – Vidin.
Prin urmare, de la 1 octombrie 2026, schimbările pentru transportul rutier vin în două direcții: pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone este introdus un sistem de tarifare în funcție de distanță și emisii, în timp ce mai multe taxe de pod sunt eliminate.