Cine face miliardele în România? Topul companiilor care au raportat cele mai mari profituri în 2025. Un gigant de stat conduce clasamentul

Sursă: realitatea.net

Primele bilanțuri financiare depuse pentru anul 2025 oferă o imagine asupra marilor câștigători din economia românească. Deși unele sectoare au traversat o perioadă complicată, companiile din energie, petrol, retail și infrastructură continuă să genereze profituri de ordinul miliardelor de lei.

Până la începutul lunii iunie, peste 222.000 de firme își depuseseră deja situațiile financiare, iar datele centralizate arată că societățile care au raportat rezultate atât pentru 2024, cât și pentru 2025 au cumulat profituri de peste 83 de miliarde de lei. Comparativ cu anul anterior, rezultatul este mai mare cu aproximativ 11,5%.

În clasamentul celor mai profitabile companii se regăsesc atât mari grupuri private, cât și firme controlate de stat.

Hidroelectrica rămâne campioana profiturilor

Pe primul loc se află Hidroelectrica, care a raportat un profit net de 3,34 miliarde de lei.

Chiar dacă rezultatul este mai mic decât cel obținut în anul precedent, compania își păstrează poziția de lider al clasamentului. În același timp, cifra de afaceri s-a menținut la un nivel ridicat, apropiindu-se de pragul de 10 miliarde de lei.

Controlată majoritar de stat prin Ministerul Energiei, compania continuă să fie unul dintre cei mai importanți jucători din sistemul energetic național și unul dintre cei mai mari contributori la bugetul public.

OMV Petrom rămâne printre giganții economiei

Locul al doilea este ocupat de OMV Petrom, care a încheiat anul cu un profit de peste 3 miliarde de lei.

Deși câștigul este mai redus față de cel raportat pentru 2024, compania și-a continuat expansiunea și a depășit 30 de miliarde de lei cifră de afaceri.

Evoluțiile din sectorul energetic și modificările de pe piața petrolului au influențat profitabilitatea grupului, însă acesta rămâne unul dintre cele mai valoroase active ale economiei românești.

Frații Pavăl urcă pe podium

O performanță remarcabilă a fost înregistrată de Paval Holding, compania prin care frații Dragoș și Adrian Pavăl își administrează investițiile.

Holdingul a raportat un profit net de aproximativ 2,35 miliarde de lei, cu peste 40% mai mare decât cel din anul precedent.

Rezultatul confirmă succesul afacerilor construite în jurul brandului Dedeman și al investițiilor realizate în mai multe sectoare economice.

Compania din Marea Neagră care a urcat spectaculos în clasament

Printre surprizele anului se numără BSOG Holding Activity.

Societatea a raportat un profit de peste 1,7 miliarde de lei și s-a instalat în elita celor mai profitabile companii din România.

Exploatarea resurselor energetice din Marea Neagră și investițiile realizate în ultimii ani au contribuit decisiv la această performanță.

Dedeman continuă să producă bani la scară uriașă

În top se regăsește și Dedeman, care a încheiat anul cu un profit de aproximativ 1,64 miliarde de lei.

Vânzările companiei au depășit 13 miliarde de lei, consolidând poziția liderului pieței de bricolaj și materiale pentru construcții din România.

Trei companii de stat intră în Top 10

Pe lângă Hidroelectrica, alte două companii cu participare majoritară a statului au reușit să intre în primele zece poziții ale clasamentului.

Una dintre ele este Distribuție Energie Electrică România, care a obținut un profit de peste 800 de milioane de lei, în creștere puternică față de anul anterior.

În clasament, pe locul 10, apare și Compania Națională Aeroporturi București, care a raportat un profit de aproape 790 de milioane de lei.

Creșterea traficului aerian și dezvoltarea activităților comerciale au contribuit semnificativ la rezultatul financiar al companiei.

Cum arată clasamentul profiturilor

Primele poziții sunt dominate de energie, petrol și comerț, iar datele arată că marile companii continuă să genereze câștiguri uriașe în ciuda provocărilor economice.

În topul bilanțurilor depuse până acum pentru 2025 se regăsesc: