Traian Băsescu îi torpilează pe politicienii puterii: Cine vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România

Publicat 1 aug. 2026, 07:13 Sursă Realitatea.net

Fostul președinte acuză că România a ajuns în criză din cauza incompetenței și spune că la conducerea Ministerului Energiei „am avut numai papițoi”. Totodată, Băsescu susține că ani la rând nu s-a făcut nimic pentru construirea unor noi capacități de producție și consideră că situația impune chiar stare de urgență. În prezent, Ministerul Energiei este condus interimar de premierul demis Ilie Bolojan.

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