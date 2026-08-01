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Traian Băsescu îi torpilează pe politicienii puterii: Cine vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România

Fostul președinte Traian Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat1 aug. 2026, 07:13
SursăRealitatea.net

Fostul președinte acuză că România a ajuns în criză din cauza incompetenței și spune că la conducerea Ministerului Energiei „am avut numai papițoi”. Totodată, Băsescu susține că ani la rând nu s-a făcut nimic pentru construirea unor noi capacități de producție și consideră că situația impune chiar stare de urgență. În prezent, Ministerul Energiei este condus interimar de premierul demis Ilie Bolojan.

Lumea, dacă vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România și vede așa: că niște miniștri au fost de acord să închidă termocentrale pe cărbune, pentru că au bani în PNRR și în fondurile de coeziune să facă termocentrale pe gaze, ca să nu mai poluăm. Dar ei au îndeplinit prima parte, au închis termocentralele pe cărbune, dar nu le-a dat prin cap că înainte de a le închide trebuie să aibă ceva cu care să le înlocuiască.

Și când îi vezi că miniștrii ăștia care s-au ocupat de Energie sunt toți mari cunoscători și îți explică, unul nu spune de ce nu a substituit puterea instalată pe care a închis-o. Unul nu spune! Și nu sunt numai miniștrii responsabili, și premierii, de la Nicu și Marcel încoace, și miniștrii și premierii sunt responsabili de faptul că România a ajuns într-o situație atât de grea, a afirmat fostul șef al statului

Băsescu a subliniat faptul că cea mai mare problemă, în opinia sa, este că niște "panarame de miniștri" și "papițoii de la Energie" nu fac decât să vorbească frumos și să nu facă nimic.

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