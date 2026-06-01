Amenzi de mii de euro pentru șoferii care nu au acest dispozitiv obligatoriu în autoturism! Ce prevede legea

Sursă: Realitatea.Net

Atenție, transportatori! Serbia introduce măsuri dure și aplică amenzi usturătoare pentru șoferii de camion care nu folosesc dispozitivul obligatoriu TAG. Noua politică de penalizare vizează direct neplata taxelor de drum prin sistemul electronic dedicat vehiculelor grele.

Companiile de transport și șoferii profesioniști care tranzitează Serbia riscă sancțiuni financiare de ordinul miilor de euro dacă nu se aliniază noilor reguli de achitare a taxelor de drum. Compania națională responsabilă de infrastructura rutieră din țara vecină, Putevi Srbije , a anunțat oficial introducerea unui sistem strict de penalizare, menit să combată evitarea plății tarifelor de autostradă.

Deși obligativitatea de a deține echipamente electronice de tip TAG a intrat în vigoare la începutul acestui an, autoritățile au oferit o perioadă de grație. Aceasta se încheie definitiv la jumătatea verii, moment din care agenții de control vor începe să aplice amenzi usturătoare.

Calendarul sancțiunilor: De când se aplică amenzile și cine este vizat

Măsurile punitive vor intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2026 . Regulamentul îi vizează direct pe toți conducătorii vehiculelor de mare tonaj încadrate în categoria a IV-a (autocamioane, TIR-uri și vehicule grele de transport marfă).

Orice vehicul din această clasă care va fi depistat pe rețeaua rutieră sârbă fără un dispozitiv TAG funcțional și înregistrat va atrage automat penalizarea firmei de transport sau a șoferului.

Ghidul amenzilor: Cât costă nerespectarea regulilor în Serbia

Sistemul de penalizare adoptat de autoritățile de la Belgrad este diferențiat în funcție de forma de organizare juridică a transportatorului, amenzile maxime fiind extrem de severe pentru companii:

Reguli speciale pentru Centura Belgradului și platforma Toll4All

O atenție deosebită trebuie acordată traficului de pe autostrada de centură a capitalei Belgrad. Pe această secțiune specifică, sistemul de taxare funcționează pe un principiu de tip „free-flow” (MLFF - colectare fără bariere fizice). În această zonă, singura modalitate acceptată pentru achitarea legală a taxei este un dispozitiv TAG înregistrat obligatoriu pe platforma regională Toll4All .

Important pentru șoferi: Utilizarea pe centura Belgradului a unui aparat TAG simplu, de tip preplătit (prepaid) sau postplătit (postpaid), fără înrolarea în platforma menționată, nu este considerată valabilă. În acest caz, posesorii vehiculelor vor primi ulterior o factură de colectare retroactivă, care va include atât taxa de drum de bază, cât și costurile administrative suplimentare ale procedurii de recuperare.

Cum funcționează corect sistemul electronic TAG

Aparatul TAG este un transponder de mici dimensiuni care se fixează pe parbriz, în spatele oglinzii retrovizoare a camionului. Sistemul automatizează tranzitul prin punctele de taxare prin emiterea unor semnale acustice distincte în momentul trecerii pe benzile dedicate: