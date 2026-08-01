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Bolojan și Țoiu se laudă cu sprijinul energetic din Ucraina. Pentru Zelenski și înalții oficiali de la Kiev, subiectul nu există
Volodimir Zelenski si Ilie Bolojan
Publicat1 aug. 2026, 07:56
Actualizat1 aug. 2026, 07:59
SursăRealitatea.net
România a intrat în stare de alertă energetică, iar premierul demis Ilie Bolojan a declarat public că a discutat cu oficiali de la Kiev pentru un posibil sprijin în alimentarea cu energie. La scurt timp, și ministrul de Externe Oana Țoiu a transmis pe X că „vecinii se ajută reciproc atunci când este posibil”, afirmând că a avut o convorbire telefonică cu omologul ucrainean Andrii Sîbiha pe tema sprijinului energetic. În schimb, după mai bine de 12 ore, reacția Kievului este inexistentă: niciun înalt oficial, nici măcar cei direct vizați, n-au avut reacții publice.
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