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În intervalul orar de seară, consumul de curent „a scăzut cu 200-300 de megawați”
Consum redus energie
Publicat7 aug. 2026, 13:02
Sursărealitatea.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat că producţia națională de energie acoperă necesarul din timpul zilei, însă lipsa capacităţilor de stocare generează deficit în orele de seară.
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