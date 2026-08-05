Legea ROMATSA, promulgată. Statul preia plățile companiei din Fondul de Rezervă după executarea silită cerută de Pfizer

Actul normativ deblochează activitatea ROMATSA după poprirea pusă de gigantul Pfizer, clarifică condițiile de retragere a licenței de funcționare și introduce o serie de modificări fiscale esențiale, de la scutiri de impozit pe moștenire până la noul sistem de taxare rutieră TollRo.
Noua legislație rezolvă problema critică a finanțării Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA). Veniturile regiei colectate prin EUROCONTROL au fost blocate în urma litigiilor internaționale și a executării silite inițiate de Pfizer împotriva statului român pentru achiziția de vaccinuri anti-COVID.
Mecanismul bugetar aprobat prevede:
Suplimentarea de urgență: În cazul în care veniturile ROMATSA sunt reținute sau indisponibilizate de EUROCONTROL din cauza datoriilor statului, sumele necesare funcționării vor fi acoperite direct de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor, din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului.
Obligația de restituire: Dacă sumele blocate sunt ulterior recuperate sau eliberate de EUROCONTROL, ROMATSA are obligația legală de a le vira înapoi la bugetul de stat în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
Linii de credit Exim Banca Românească: Legea autorizează Exim Banca Românească să acorde întreprinderilor publice afectate de litigii internaționale finanțări temporare fără dobândă, pe o perioadă de până la 5 ani.
Clarificări privind licența ROMATSA: Decizia aparține exclusiv Autorității Aeronautice Civile
Noul act normativ aduce modificări majore și în ceea ce privește cadrul de autorizare, tranșând o dispută juridică apărută după ce o decizie nedefinitivă a Curții de Apel București a suspendat licența regiei la cererea unor absolvenți ai Școlii Superioare de Aviație.
Potrivit noilor prevederi:
Competență exclusivă: Emiterea, limitarea, suspendarea sau revocarea certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană revin exclusiv Autorității Aeronautice Civile Române (AACR).
Protecția juridică a activității: Certificatul de furnizor nu este asimilat unei autorizații de funcționare standard a unei persoane juridice și nu poate fi retras sau suspendat în baza regulilor generale ale dreptului comun, ci doar pe baza regulamentelor specifice din aviație.
Modificări majore în Codul Fiscal: Moșteniri, scutiri de TVA și noul sistem TollRo
Reglementările privind ROMATSA fac parte dintr-un pachet extins de măsuri de consolidare fiscal-bugetară, care include:
Scutiri la impozitul pe succesiune: Se aplică o scutire specială de impozit pentru dosarele de moștenire finalizate până la 30 septembrie 2026, în cazurile în care termenul legal de doi ani de la deces se împlinea în intervalul iulie–septembrie 2026.
Sistemul e-Tarifare STRR și TollRo: Începând cu 31 august 2026, se introduce oficial sistemul de tarifare electronică STRR și tariful TollRo, aplicabil vehiculelor de transport de marfă cu o masă tehnic admisibilă de peste 3,5 tone.
Clarificări la scutirea de TVA: Sunt stabilite reguli clare pentru aplicarea scutirii directe de TVA pe bază de certificat, precizându-se procedurile în cazul în care furnizorii nu dețin documentul la momentul livrării.
Proceduri de insolvență: Sunt modificate regulile pentru debitorii aflați în proceduri de prevenire a insolvenței, vizând ordinea de stingere a obligațiilor fiscale și compensarea sumelor negative de TVA.
Noi reguli pentru companiile de stat și achizițiile petroliere din offshore
Pachetul legislativ aduce modificări și în privința guvernanței corporative și a achizițiilor strategice:
Decontarea cheltuielilor de mandat: După mai bine de 6 ani de dezbateri parlamentare, s-a stabilit că pentru întreprinderile publice listate la bursă, cheltuielile efectuate de administratori și directori pentru transport, cazare, diurnă și reprezentare în scopul exercitării mandatului nu mai sunt considerate beneficii sau avantaje impozabile.
Achiziții pentru Rezerva de Stat: Administrația Națională a Rezervelor de Stat a fost autorizată să introducă în buget credite de angajament și să încheie contracte multianuale pentru operațiuni petroliere offshore și onshore de adâncime.