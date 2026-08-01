Alexandru Nazare, după menținerea ratingului Fitch: Ne oferă timp, nu confort

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a reacționat după ce România a evitat la limită retrogradarea în categoria „junk”. Oficialul avertizează că menținerea ratingului Fitch la „BBB-” „ne oferă timp, nu confort”, și că orice derapaj fiscal sau politic poate aduce sancțiuni severe.
Decizia a venit „cu o marjă minimă de siguranță”, într-un context economic și politic complicat, în care orice derapaj poate aduce sancțiuni severe în perioada următoare.
Menținerea ratingului Fitch a venit într-un context foarte dificil și cu o marjă minimă de siguranță. În spatele acestui rezultat a fost un efort instituțional excepțional, dus până în ultimul moment, de echipa Ministerului Finanțelor, în coordonare cu Banca Națională a României, care au documentat și susținut cu date solide fiecare argument pentru menținerea calificativului de investiții, a notat Nazare, într-o postare pe Facebook.
România rămâne atent monitorizată, iar riscul de coborâre în categoria „junk” nu a dispărut
România are, în acest moment, argumente financiare solide: deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei în primul semestru, de la 70 de miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025, iar Fitch estimează pentru acest an un deficit de 5,9% din PIB, sub ținta oficială de 6%. Apartenența la UE, accesul la fonduri europene și indicatorii de guvernanță superiori statelor comparabile susțin, de asemenea, ratingul țării.
Un rol important l-a avut și responsabilitatea politică din ultimele zile, spune Nazare, în condițiile în care fondurile din PNRR depind direct de legislația adoptată:
A contat, de asemenea, și responsabilitatea liderilor partidelor politice și grupurilor parlamentare care, în ultima săptămână, au reușit să ajungă la consens pe proiectele legislative de care depind fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență.
Cel mai sensibil punct rămâne însă situația politică. Agențiile de rating evaluează stabilitatea, capacitatea de formare a unui guvern funcțional și continuitatea politicilor fiscal-bugetare ca garanții de seriozitate. Fitch avertizează că un blocaj politic prelungit poate întârzia reformele din PNRR, poate împiedica aplicarea măsurilor de consolidare și poate pune ratingul sub presiune.
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