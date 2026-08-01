Piperea, semnal de alarmă. De ce este bine să avem bani cash, în contextul alertei energetice?

Publicat 1 aug. 2026, 08:26 Actualizat 1 aug. 2026, 08:29 Sursă Realitatea.net

Europarlamentarul Gheorghe Piperea îi sfătuiește pe români să aibă bani în numerar, după ce premierul Ilie Bolojan a instituit starea de alertă energetică. Într-o intervenție în exclusivitate la REALITATEA PLUS, acesta avertizează că o pană majoră de curent poate bloca bancomatele, plățile electronice și activitatea online.

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