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Criza politică lovește bursa: toți indicii Bursei de Valori București au deschis pe roșu

Bursa de Valori București

Bursa de Valori București

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat23 iun. 2026, 11:55
Sursărealitatea.net

Bursa de Valori București (BVB) a debutat marți în teritoriu negativ, cu toți indicii principali înregistrând scăderi moderate în primele 45 de minute de tranzacționare. Rulajul total a atins 957,98 milioane de lei (182,87 milioane de euro).

Indicele principal BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, a scăzut cu 0,39%, coborând la 30.743,47 puncte. BET-Plus, ce acoperă cele mai lichide 43 de acțiuni, a pierdut 0,37%, în timp ce BET-XT a înregistrat o depreciere de 0,36%.

Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a scăzut cu 0,34%, iar BET-FI, indicele SIF-urilor, a consemnat o pierdere de 0,28%.

Cel mai mic declin a fost înregistrat de BET-NG, indicele celor zece companii din energie și utilități, care a coborât cu 0,27%.

Pe fondul scăderilor generalizate, câteva acțiuni au evoluat contracurent. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate de Alro (+5,00%), Sinteza (+3,74%) și Transilvania Broker de Asigurare (+3,68%). La polul opus, cele mai semnificative scăderi au revenit Societății Energetice Electrica (-1,93%), Nuclearelectrica (-1,51%) și Christian '76 Tour (-1,39%).

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