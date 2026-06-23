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Criza politică lovește bursa: toți indicii Bursei de Valori București au deschis pe roșu
Bursa de Valori București
Publicat23 iun. 2026, 11:55
Sursărealitatea.net
Bursa de Valori București (BVB) a debutat marți în teritoriu negativ, cu toți indicii principali înregistrând scăderi moderate în primele 45 de minute de tranzacționare. Rulajul total a atins 957,98 milioane de lei (182,87 milioane de euro).
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