Cutremur la vârful unui gigant american cu birouri în România. Mii de demisii și plecări masive în urma noului anunț de concedieri

estructurare masivă la vârful tehnologiei globale. Microsoft se pregătește să elimine aproximativ 4.800 de locuri de muncă în cadrul uneia dintre cele mai drastice reorganizări din ultimii ani. Lovitura principală va fi încasată de divizia de gaming Xbox, decizia gigantului american urmând să aibă un impact major asupra operațiunilor sale la nivel mondial, inclusiv în regiunile cu birouri locale.
Planul de restructurare anunțat de Microsoft va lovi direct și masiv în industria jocurilor video. Până la finalul anului fiscal 2027, gigantul american urmează să desființeze în jur de 3.200 de locuri de muncă strict din zona de gaming, o cifră care echivalează cu o reducere drastică, de aproximativ 20%, a întregului personal din această divizie.
Procesul este deja în mișcare și se va desfășura în două etape: o primă tranșă de aproximativ 1.600 de concedieri intră în vigoare imediat, în timp ce restul pozițiilor vor fi eliminate treptat pe parcursul următoarelor 12 luni. Deși conducerea Xbox a recunoscut în fața angajaților că urmează o perioadă extrem de dificilă, aceasta a apărat decizia, susținând că măsura este vitală pentru ca Microsoft să poată reveni pe o pantă ascendentă de creștere începând cu anul 2027.
Independență forțată și reorganizare: Ce se întâmplă cu marile studiouri de jocuri
Uundele de șoc ale acestei reorganizări vor schimba radical harta studiourilor de dezvoltare aflate sub umbrela gigantului tech. Microsoft a decis să renunțe la controlul direct asupra mai multor nume importante din industrie. Astfel, studiourile Compulsion Games și Double Fine Productions își vor recăpăta independența și vor ieși din portofoliul companiei.
În același timp, echipele de la Ninja Theory și Undead Labs vor fi mutate sub o nouă structură de conducere, iar în Franța, viitorul Arkane Studios rămâne incert, conducerea analizând în prezent opțiunile strategice în strânsă colaborare cu reprezentanții sindicali ai angajaților.
Revoluția AI: Inteligența artificială redesenează organigrama Microsoft
Oficialii Microsoft pun această restructurare agresivă pe seama ritmului accelerat în care evoluează tehnologia, dar mai ales pe seama integrării masive a inteligenței artificiale în fluxurile de lucru. Reprezentanții companiei nuanțează însă problema și explică faptul că AI-ul nu înlocuiește direct personalul uman, ci mai degrabă preia și automatizează anumite sarcini repetitive.
Acest fenomen schimbă fundamental modul în care sunt gândite și organizate echipele de dezvoltare. În această nouă realitate digitală, rolurile tradiționale dispar sau sunt redesenate complet, forțându-i pe angajați să își recalifice rapid competențele pentru a rămâne relevanți.
Presiunea pieței: Scăderi pe bursă și o iarnă a investitorilor în tehnologie
Această mișcare defensivă vine într-un moment de vulnerabilitate financiară pentru Microsoft. De la începutul anului 2026, acțiunile companiei au înregistrat o scădere de aproximativ 19% pe bursă, pe fondul unui scepticism tot mai mare din partea investitorilor. Aceștia au început să taxeze costurile gigantice generate de dezvoltarea tehnologiilor AI, în condițiile în care veniturile aduse de noile produse software sunt încă sub așteptările inițiale.
Peisajul financiar intern al Microsoft este în prezent unul puternic divizat: în timp ce serviciile de cloud computing și platforma LinkedIn își mențin traiectoria de creștere, segmentele tradiționale de hardware și divertisment – respectiv Windows, divizia de dispozitive Surface și brandul Xbox – continuă să raporteze rezultate dezamăgitoare.