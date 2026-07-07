Cutremur la vârful unui gigant american cu birouri în România. Mii de demisii și plecări masive în urma noului anunț de concedieri

Publicat 7 iul. 2026, 20:49 Sursă Realitatea.Net

estructurare masivă la vârful tehnologiei globale. Microsoft se pregătește să elimine aproximativ 4.800 de locuri de muncă în cadrul uneia dintre cele mai drastice reorganizări din ultimii ani. Lovitura principală va fi încasată de divizia de gaming Xbox, decizia gigantului american urmând să aibă un impact major asupra operațiunilor sale la nivel mondial, inclusiv în regiunile cu birouri locale.

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