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Wizz Air anulează mai multe rute din România
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Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat o reorganizare a zborurilor operate din România, măsură care va afecta mii de pasageri din vestul, centrul și sudul țării.
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