Wizz Air anulează mai multe rute din România

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 29 iun. 2026, 12:33

Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat o reorganizare a zborurilor operate din România, măsură care va afecta mii de pasageri din vestul, centrul și sudul țării.

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