Cel mai mare retailer online din România a înregistrat cea mai mare pierdere financiară din istoria sa

Compania care operează platforma eMAG a încheiat anul 2025 cu un minus de 370,7 milioane de lei, în timp ce cifra de afaceri a scăzut cu 3,2%, ajungând la 8,71 miliarde de lei. Declinul vine după un an 2024 deja marcat de dificultăți financiare.

Trebuie precizat că indicatorul cifrei de afaceri din bilanțul oficial nu reflectă în totalitate anvergura activității comerciale a platformei. Această diferență majoră apare din cauza modelului de business de tip marketplace. În cazul vânzărilor realizate de comercianții parteneri, eMAG înregistrează în contabilitate doar comisionul perceput, nu și valoarea integrală a produselor care ajung la clienți. Din această perspectivă, volumul total al vânzărilor generate pe piața din România a atins pragul de 10,6 miliarde de lei în anul 2025, ceea ce reprezintă o creștere solidă de 3,9%. De asemenea, numărul total de comenzi a înregistrat un avans semnificativ de 9,1%, depășind borna de 87 de milioane de livrări.

Schimbarea comportamentului de consum și orientarea clienților

Managementul retailerului online a explicat, în cadrul unei conferințe de presă, că valoarea totală a vânzărilor a avansat într-un ritm mai lent decât volumul efectiv al produselor comandate. Acest decalaj este rezultatul direct al unei modificări clare în obiceiurile de cumpărare ale românilor. Clienții au devenit mult mai prudenți și s-au orientat masiv către bunuri de larg consum, produse mai ieftine și consumabile zilnice, cum sunt detergenții, produsele cosmetice sau articolele de uz casnic. În schimb, achizițiile cu valoare mare, din categorii precum televizoarele, mașinile de spălat sau frigiderele, au trecut în plan secund, cumpărătorii preferând să amâne înlocuirea electrocasnicelor scumpe.

Motoarele de creștere: Traficul pe site și ecosistemul Genius

Dincolo de reconfigurarea coșului de cumpărături, eMAG își menține o popularitate uriașă în spațiul digital. Traficul pe platforma eMAG.ro a depășit pragul istoric de un miliard de vizite pe parcursul anului 2025. Un pilon esențial în menținerea loialității clienților a rămas serviciul de abonament Genius, care a atras o comunitate stabilă de 1,5 milioane de utilizatori activi, aceștia beneficiind de livrări gratuite și oferte speciale în ecosistemul companiei.

Rezultatele la nivel de grup și impactul tranzacției Tazz

Dacă privim rezultatele consolidate la nivelul întregului grup eMAG, cifrele arată o ușoară contracție a veniturilor pentru anul fiscal cuprins între aprilie 2025 și martie 2026. Cifra de afaceri la acest nivel s-a situat la 11,1 miliarde de lei, în scădere comparativ cu cele 11,4 miliarde de lei raportate în intervalul precedent. Această corecție negativă a fost determinată în principal de o mișcare strategică majoră realizată anterior: vânzarea integrală a platformei de livrare de mâncare Tazz către compania internațională Wolt, tranzacție finalizată în cursul anului 2024, care a eliminat veniturile acelei divizii din bilanțul actual al grupului.