Controverse uriașe în programul SAFE: Unde a dispărut un miliard de euro din contractele cu Rheinmetall?

Sursă: Realitate Plus

Controverse uriașe în jurul contractelor semnate de România cu gigantul german Rheinmetall prin programul SAFE. În timp ce Guvernul anunță achiziții de puțin peste 4,7 miliarde de euro, compania susține oficial că valoarea totală a contractelor se ridică la 5,7 miliarde. Diferența de un miliard ridică semne de întrebare, iar Realitatea Plus a analizat documentele transmise de ambele părți.

Executivul vorbește despre contracte în valoare totală de 4,7 miliarde de euro, în timp ce producătorul german anunță public o sumă cu un miliard mai mare: 5,7 miliarde de euro.

Potrivit Guvernului, România a semnat trei contracte majore:

– achiziția a 298 de mașini de luptă ale infanteriei pe șenile Lynx , plus derivate – 3,337 miliarde euro ;

– 11 sisteme de apărare antiaeriană , dintre care 7 sisteme Skynex, 2 sisteme Skyranger și 2 sisteme navale Millenium – 981,9 milioane euro ;

– muniție de calibru 35 mm AHEAD – 449,75 milioane euro .

SURSA: comunicat Guvernul României

Totalul anunțat oficial: peste 4,7 miliarde de euro .

În schimb, în comunicatul transmis de Rheinmetall, lista produselor este mai amplă. Compania menționează:

– 298 de vehicule Lynx ;

– o familie completă de vehicule blindate de ultimă generație;

– sisteme de apărare aeriană Skyranger ;

– muniție de calibru mediu pentru apărare aeriană;

– două nave de patrulare offshore ;

– două nave de sprijin pentru scafandri .

Valoarea totală anunțată de companie: 5,7 miliarde de euro .

SURSA: comunicat Rheinmetall

Diferența de un miliard ridică întrebări majore: fie Guvernul nu a inclus toate componentele contractului în comunicarea publică, fie Rheinmetall a agregat și alte acorduri comerciale în aceeași sumă. Deocamdată, niciuna dintre părți nu a explicat discrepanța.