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Reactorul 2 de la Cernavodă se oprește. România, la mâna importurilor: energia pierdută va fi cumpărată
Reactorul 2 de la Cernavodă
Publicat13 aug. 2026, 07:02
SursăRealitatea PLUS
În această dimineață începe procedura de oprire a reactorului 2 de la Cernavodă, iar la ora 11 acesta va fi deconectat total de la rețeaua națională. Oprirea reactorului înseamnă producție nucleară pierdută, importuri mai mari și presiune uriașă pe prețuri, mai ales seara, când consumul crește. Primele îndemnate să taie din consum sunt marile companii. Iar criza nu se oprește la porțile fabricilor: experții avertizează că nota de plată ar putea ajunge și la consumatorul casnic, prin facturi mai mari.
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