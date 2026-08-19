Schimbare majoră în Polonia: Impozite mai mici pentru populație, taxe mai mari pentru marile corporații

Peste trei milioane și jumătate de polonezi vor plăti taxe mai mici pe venit, potrivit unui proiect de reformă fiscală anunțat de premierul Donald Tusk. Noua măsură urmărește să ușureze povara financiară asupra populației, reconfigurând modul în care sunt impozitate salariile la nivel național.
Guvernul de la Varşovia pregătește o reconfigurare a sistemului fiscal, menită să ofere o gură de aer clasei de mijloc fără a adânci deficitul bugetar al țării. Decizia vine în contextul în care creșterile salariale din ultimii ani și plafoanele de impozitare neactualizate din 2022 au impins milioane de angajați în tranșe superioare de taxare.
Pentru a echilibra balanța veniturilor statului, reducerea taxelor pe salarii va fi compensată direct prin majorarea impozitelor plătite de marile corporații și de cetățenii cu venituri foarte mari.
Schimbările la impozitul pe venit și reducerea taxelor pentru populație
Proiectul de reformă vizează direct relaxarea fiscală pentru aproape 3,5 milioane de contribuabili polonezi, prin ajustarea tranșelor de impozitare:
Plafon ridicat pentru prima tranșă: Limita de la care se aplică cote mai mari de impozitare crește de la 120.000 la 130.000 de zloți (aproximativ 35.000 de dolari).
Cotă intermediară mai mică: Veniturile private situate în intervalul 130.000 – 150.000 de zloți vor fi taxate cu 24%, în loc de cota actuală de 32%.
Impozitul maxim: Cota de 32% va rămâne valabilă doar pentru veniturile anuale care depășesc pragul de 150.000 de zloți.
Taxe mai mari pentru marile corporații și contribuabilii de top
Pentru a finanța aceste măsuri de sprijin fără a destabiliza finanțele publice, executivul polonez mută o parte din sarcina fiscală către marile companii și veniturile de top:
Impozitul pe profit (CIT): Companiile care înregistrează venituri anuale de peste 50 de milioane de euro vor plăti un impozit pe profit de 22%, față de nivelul actual de 19%.
Taxa de solidaritate: Pentru persoanele fizice cu câștiguri de peste 1 milion de zloți pe an (~268.000 de dolari), taxa de solidaritate crește cu un punct procentual, ajungând la 5%.
Deficitul bugetar și evaluarea piețelor internaționale
Polonia se confruntă în prezent cu un deficit bugetar substanțial, de peste 7% din PIB, generat în principal de investițiile masive în apărare și securitate națională. În acest context, autoritățile de la Varșovia subliniază că noua reformă fiscală este neutră din punct de vedere bugetar, modificările compensându-se reciproc.
Măsurile sunt concepute pentru a menține stabilitatea financiară în ochii Comisiei Europene și ai agențiilor de evaluare financiară. Propunerile legislative urmează să parcurgă procesul de vot în Parlamentul de la Varșovia și să fie trimise spre promulgare președintelui țării.