Schimbare majoră în Polonia: Impozite mai mici pentru populație, taxe mai mari pentru marile corporații

Publicat 19 aug. 2026, 17:29 Sursă Realitatea.Net

Peste trei milioane și jumătate de polonezi vor plăti taxe mai mici pe venit, potrivit unui proiect de reformă fiscală anunțat de premierul Donald Tusk. Noua măsură urmărește să ușureze povara financiară asupra populației, reconfigurând modul în care sunt impozitate salariile la nivel național.

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