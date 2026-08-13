Actualitate· 1 min citire
„Doar bucăți de polistiren” - replica Rusiei după doborârea dronelor. Ana Maria Păcuraru explică miza
Ana Maria Păcuraru
Publicat13 aug. 2026, 07:35
SursăRealitatea PLUS
Ambasada Rusiei la București ironizează dovezile României în cazul dronelor doborâte. Oficialii susțin că autoritățile române au prezentat "doar bucăți de polistiren".
Citește și
- 07:02Reactorul 2 de la Cernavodă se oprește. România, la mâna importurilor: energia pierdută va fi cumpărată
- 17:37Ion Cristoiu demontează operațiunea „deblocarea Dunării”: o improvizație scumpă și inutilă, folosită de Ilie Bolojan pentru imagine. Analiză în exclusivitate la Realitatea PLUS
- 14:25Anca Alexandrescu demască jocurile puterii în plină criză energetică. ”Suntem la mila Bulgariei, a Ungariei, a Serbiei”
- 14:06Fără cuptor, mașină de spălat sau încărcarea mașinii electrice la orele de vârf. Cum vrea Bolojan să facă românii economie
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News