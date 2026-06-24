Piețe externe· 2 min citire
Industria farmaceutică avertizează: Europa riscă să piardă investiții dacă nu regândește finanțarea medicamentelor inovatoare
Medicamente
Europa trebuie să își reevalueze modul în care apreciază și finanțează medicamentele inovatoare, altfel riscă să piardă investiții importante în producție și cercetare clinică, a avertizat Stefan Oelrich, președintele Federației Europene a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA).
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