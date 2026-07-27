Comisia Europeană ia în calcul reducerea taxei pentru marile companii, pe fondul opoziției din UE

Comisia Europeană analizează restrângerea domeniului de aplicare al unei noi taxe destinate marilor companii, inclusă în planurile de finanțare a viitorului buget multianual al Uniunii Europene. Măsura este luată în calcul pentru a reduce opoziția statelor membre.
Executivul comunitar ar putea excepta producătorii auto și companiile cu profitabilitate mai redusă de la așa-numita Resursă Corporativă pentru Europa, sau CORE. De asemenea, Comisia ia în calcul majorarea pragului de eligibilitate, astfel încât întreprinderile mici și mijlocii să nu intre sub incidența noii contribuții.
Propunerea CORE prevede o taxă suplimentară de 0,1% pentru companiile care operează în UE și au o cifră de afaceri netă de peste 100100100 de milioane de euro. Sistemul ar presupune contribuții forfetare anuale mai mari pentru firmele cu venituri mai ridicate, în timp ce toate companiile cu o cifră de afaceri de peste 750750750 de milioane de euro ar plăti aceeași sumă fixă, potrivit Politico.
Criticii susțin însă că eventualele derogări nu ar rezolva problema de fond. „Merită toate aceste eforturi?”, a declarat un diplomat european familiarizat cu poziția cancelarului german Friedrich Merz. Potrivit acestuia, extinderea listei de excepții ar reduce încasările, fără să elimine nemulțumirile privind principiul taxei.
Critici privind impactul asupra competitivității
CORE a devenit una dintre cele mai controversate propuneri din pachetul de noi „resurse proprii” al UE. Comisia a prezentat anul trecut cinci surse suplimentare de venit, menite să acopere cheltuielile crescute pentru apărare și competitivitate, dar și rambursarea datoriilor contractate după pandemie, fără majorarea semnificativă a contribuțiilor naționale.
Mediul de afaceri, Partidul Popular European și mai multe capitale europene susțin că taxa ar intra în contradicție cu obiectivul UE de a-și consolida competitivitatea. Pentru adoptarea oricărei noi taxe europene este necesar acordul unanim al statelor membre.
O altă critică vizează impozitarea pe baza cifrei de afaceri, și nu a profitului. Companiile cu marje foarte diferite ar putea suporta o povară comparabilă, chiar dacă situația lor financiară este radical diferită. Pentru a răspunde acestor obiecții, Comisia analizează exceptarea firmelor ale căror profituri sunt în declin, inclusiv a unor mari producători auto germani.
În forma actuală, CORE se aplică atât companiilor europene, cât și firmelor din afara UE care activează pe piața comunitară. Potrivit unui oficial citat de Politico, Comisia se teme că o taxare mai ridicată a companiilor străine ar putea încălca regulile comerciale internaționale.
Pachet de opt taxe în discuție
Președinția irlandeză a Consiliului UE, care gestionează negocierile bugetare, vrea să prezinte un nou pachet de taxe înaintea summitului liderilor europeni din octombrie.
Pe lângă CORE, Comisia a propus o taxă aferentă mecanismului de ajustare la frontieră a carbonului, cunoscut drept CBAM, taxe pe emisiile de carbon, deșeurile electronice necolectate și veniturile din tutun.
Majoritatea statelor membre susțin CBAM și taxa pentru deșeurile electronice, însă celelalte măsuri întâmpină opoziție. Parlamentul European a avansat, în primăvară, variante alternative: taxe pentru jocurile de noroc online, firmele de criptomonede și companiile din sectorul digital.
Ambasadoarea Irlandei pe lângă UE, Aingeal O’Donoghue, a discutat în ultima săptămână cu omologii săi pentru a identifica propunerile care au cel mai mare sprijin politic. Concluziile consultărilor ar urma să influențeze ajustările pregătite de Comisie pentru taxa CORE.
În toamnă, Bruxelles-ul va actualiza și estimările privind veniturile pe care le-ar putea aduce noile taxe, luând în calcul modificările recente ale mecanismului CBAM și ale taxării tutunului. Statele membre au redus deja cu 2%2\%2% dimensiunea bugetului propus inițial de Comisie, ceea ce oferă instituțiilor europene o marjă mai mare pentru diminuarea veniturilor estimate din noile resurse proprii.