Grecia intenţionează să impoziteze cu 15% câştigurile obţinute din criptomonede

Autorităţile de la Atena pregătesc un nou cadru fiscal pentru activele digitale, care prevede introducerea unei taxe de 15% asupra câştigurilor realizate din tranzacţiile cu criptomonede. Potrivit unor surse guvernamentale citate de Reuters, proiectul legislativ este în curs de elaborare şi urmează să fie înaintat Parlamentului în lunile următoare.

Ministerul Finanţelor doreşte astfel să reglementeze şi să integreze piaţa activelor digitale în sistemul fiscal naţional, într-un context în care Grecia nu dispune încă de norme clare privind impozitarea investiţiilor în criptomonede.

Conform informaţiilor disponibile, investitorii vor beneficia de o scutire fiscală pentru primele 500 de euro obţinuţi ca profit din astfel de tranzacţii. Pentru câştigurile care depăşesc acest plafon va fi aplicată o cotă de impozitare de 15%.

Proiectul prevede şi excepţii. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi individuale de minare a criptomonedelor nu vor fi vizate de această măsură. În schimb, companiile care activează în domeniul minării şi sunt înregistrate legal vor fi supuse regimului fiscal stabilit prin noua legislaţie.

La nivel european, tratamentul fiscal al criptomonedelor diferă semnificativ de la un stat la altul. În timp ce unele ţări aplică taxe reduse, de aproximativ 8%, altele percep impozite care pot ajunge până la 30% din câştigurile realizate din active digitale.

Reprezentanţii guvernului grec admit că evaluarea exactă a pieţei locale de criptomonede este dificilă, întrucât mulţi investitori utilizează platforme de tranzacţionare din afara Greciei. Din acest motiv, autorităţile nu au estimat încă impactul bugetar al noii măsuri fiscale.

Demersul Atenei se înscrie în tendinţa mai largă de reglementare a pieţei criptomonedelor la nivel european, în condiţiile în care statele membre ale Uniunii Europene aplică în prezent sisteme fiscale diferite pentru acest tip de active, iar un cadru unitar de impozitare nu a fost încă adoptat.