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România în alertă energetică | Vulnerabilitatea de pe Dunăre care pune în pericol Centrala Cernavodă era cunoscută de pe vremea lui Ceaușescu
Bifurcatia Bala - Dunarea Veche
Publicat31 iul. 2026, 23:31
Actualizat31 iul. 2026, 23:35
SursăRealitatea.net
După anunțul privind starea de alertă energetică, premierul Ilie Bolojan a explicat că autoritățile vor încerca devierea cursului Dunării pentru a asigura alimentarea cu apă a Centralei nucleare de la Cernavodă. Interesant este că specialiștii și oficialii din institutiile de resort știau de zeci de ani că bifurcația de la Bala reprezintă o vulnerabilitate majoră, care s-a agravat. Numeroase guverne și ministrii au avut in față planuri de remediere a problemei, dar niciunul nu a fost dus la bun sfarsit.
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