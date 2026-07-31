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România evită la limită retrogradarea la categoria „junk” - SURSE. Fitch menține ratingul BBB-
Agenția de rating Fitch
Publicat31 iul. 2026, 22:45
Actualizat31 iul. 2026, 22:46
SursăRealitatea PLUS
România evită la limită retrogradarea în categoria „junk”, după ce agenția internațională Fitch ar fi decis menținerea ratingului de țară la „BBB-”, potrivit mai multor surse convergente din presă. Decizia este însoțită de avertismente privind riscurile prelungirii stării de incertitudine politică, care ar putea afecta ritmul de consolidare fiscală în următorii ani.
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