Actualitate· 1 min citire

România evită la limită retrogradarea la categoria „junk” - SURSE. Fitch menține ratingul BBB-

Agenția de rating Fitch

Agenția de rating Fitch

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat31 iul. 2026, 22:45
Actualizat31 iul. 2026, 22:46
SursăRealitatea PLUS

România evită la limită retrogradarea în categoria „junk”, după ce agenția internațională Fitch ar fi decis menținerea ratingului de țară la „BBB-”, potrivit mai multor surse convergente din presă. Decizia este însoțită de avertismente privind riscurile prelungirii stării de incertitudine politică, care ar putea afecta ritmul de consolidare fiscală în următorii ani.

În evaluare, Fitch ar fi subliniat că situația politică actuală complică implementarea măsurilor bugetare și crește presiunea asupra deficitului, un element urmărit atent de toate agențiile de rating, arată Mediafax.

Următoarea verificare importantă este cea a Moody’s, care este programată pentru data de 7 august.

Într-un scenariu nefavorabil, România ar putea fi nevoită să apeleze din nou la sprijinul Fondului Monetar Internațional.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

fitchretrogradare junkcriza economicaguvern boloajninstabilitate politica

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe