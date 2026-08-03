România, la un pas de blackout, tot mai dependentă de importuri. Semnal de alarmă tras de un expert în energie

Publicat 3 aug. 2026, 07:31 Sursă Realitatea.net

Pericol fără precedent de blackout în România, în condițile în care țara noastră a ajuns să depindă de statele vecine, care nu au destulă energie nici ele. Expertul în Energie Dian Popescu a declarat în exclusivitate la emisiunea Miza Zilei, moderată de Ana Maria Păcuraru, că țara noastră este condamnată să depindă de importuri și să supraviețuiască cu ultimele centrale rămase.

Distribuie articolul