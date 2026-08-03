Letonia închide unul dintre principalele puncte de frontieră cu Belarus

Letonia a închis unul dintre cele mai importante puncte de trecere a frontierei cu Belarus, pe fondul creșterii numărului de migranți care încearcă să intre ilegal în Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul leton de Interne, care a precizat că măsura este temporară și a invocat oficial motive tehnice.
Decizia autorităților de la Riga vine însă într-un context de tensiuni accentuate cu regimul de la Minsk. Guvernul leton susține că Belarusul dirijează în mod deliberat migranți către frontierele externe ale Uniunii Europene, calificând situația drept un nou episod al „războiului hibrid” purtat de președintele Aleksandr Lukașenko împotriva statelor membre UE și NATO.
Potrivit presei internaționale, ministrul de Interne le-a recomandat cetățenilor să evite traversarea frontierei cu Belarus și să folosească rute alternative până la remedierea situației.
Aproape 9.000 de migranți opriți la frontieră în 2026
Autoritățile letone au anunțat că aproape 9.000 de migranți au fost opriți de la începutul anului în încercarea de a intra ilegal din Belarus. Poliția de frontieră a admis însă că nu poate împiedica toate tentativele de trecere.
În paralel cu închiderea punctului de frontieră, starea de alertă la granița cu Belarus a fost prelungită, iar populația este sfătuită să evite deplasările în statul vecin.
Presiune migratorie și în Estonia
Evoluțiile de la granița letonă au loc în contextul unei presiuni migratorii crescute și în statele baltice vecine. În ultimele săptămâni, mai mulți migranți au fost reținuți în Estonia, iar forțele de ordine estoniene au declarat că aceștia încearcă să identifice noi rute către Europa de Vest și de Nord, după ce traseele din sud au devenit mai dificil de utilizat.
Autoritățile baltice susțin că fenomenul nu reprezintă doar o problemă de migrație ilegală, ci și o provocare de securitate la frontiera estică a Uniunii Europene.
Relațiile dintre Riga și Minsk rămân tensionate
Relațiile dintre Letonia și Belarus s-au deteriorat puternic în ultimii ani, în special după alegerile prezidențiale belaruse din 2020 și după sprijinul acordat de Minsk Rusiei în războiul din Ucraina.
Guvernul leton consideră că folosirea migranților ca instrument de presiune politică face parte din strategia regimului Lukașenko de a destabiliza statele vecine și de a testa capacitatea de reacție a Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice.
Deocamdată, autoritățile de la Riga nu au anunțat o dată pentru redeschiderea punctului de frontieră, iar situația de la granița cu Belarus rămâne sub monitorizare permanentă.