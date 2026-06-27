Întârzieri uriașe la trenuri, în plină caniculă. Cursa Craiova-București a ajuns să întârzie mai mult decât durează drumul

Publicat 27 iun. 2026, 09:47 Sursă Realitatea.net

Traficul feroviar este afectat, sâmbătă dimineață, de întârzieri mari în Gara de Nord București, în contextul valului de caniculă care lovește România. La ora 08:30, tabela de sosiri și plecări arăta întârzieri importante pentru trenuri venite din mai multe zone ale țării, inclusiv Craiova, Satu Mare, Arad, Constanța, Brașov și Deva.

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