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Linia 79 de troleibuz circulă pe traseu modificat din cauza lucrărilor din zona Foișorului de Foc

Troleibuzele liniei 79

Troleibuzele liniei 79

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 6 iul. 2026, 08:24

Începând de luni, troleibuzele liniei 79 vor circula pe un traseu modificat între Calea Moșilor și terminalul „Clăbucet”, ca urmare a lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare din zona Foișorului de Foc, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

Pe durata intervențiilor, care impun întreruperea alimentării cu energie electrică a rețelei de contact, linia 79 va fi deviată prin Bulevardul Dacia, Piața Romană, Bulevardul Lascăr Catargiu, Calea Griviței și terminalul „Clăbucet”, urmând un traseu modificat și la retur.

TPBI precizează că liniile 86 și 97 nu vor fi afectate, acestea fiind operate cu troleibuze dotate cu autonomie. Totodată, călătorii care doresc să ajungă între Gara de Nord/Calea Griviței și Bulevardul Basarabia pot utiliza linia 97, cu transfer către linia 69 în stațiile „Matei Voievod” sau „Țepeș Vodă”.

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