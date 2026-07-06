Infrastructură· 1 min citire
Linia 79 de troleibuz circulă pe traseu modificat din cauza lucrărilor din zona Foișorului de Foc
Troleibuzele liniei 79
Începând de luni, troleibuzele liniei 79 vor circula pe un traseu modificat între Calea Moșilor și terminalul „Clăbucet”, ca urmare a lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare din zona Foișorului de Foc, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).
Citește și
- 11:53Intersecția Colentina – Fundeni – Andronache – Gherghiței intră în reconfigurare. Șoferii se pregătesc pentru un an dificil în una dintre cele mai aglomerate zone din București
- 09:46Noi restricții în transportul public din Capitală. Stații suspendate și trasee modificate
- 11:52Tentativă de furt la stația CFR Năvodari. Hoții au tăiat cablurile macazurilor: siguranța circulației feroviare, în pericol
- 09:47Întârzieri uriașe la trenuri, în plină caniculă. Cursa Craiova-București a ajuns să întârzie mai mult decât durează drumul
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News