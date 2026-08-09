Pensionarii au ajuns să trăiască pe datorie. Seniorii pierd lunar sume importante de bani în lipsa indexării

Publicat 9 aug. 2026, 14:23 Sursă Realitatea PLUS

Pensionarii au ajuns să trăiască pe datorie, după ce statul a luat măsuri de austeritate împotriva lor, acuza seniorii! De doi ani pensiile nu au fost indexate cu rata inflației, iar oamenii pierd lunar sume importante de bani. Medicamentele, alimentele și facturile sunt cu mult peste veniturile a milioane de pensionari, iar ca să reușească să supraviețuiască, fac împrumuturi la CAR.

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