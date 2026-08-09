Daniel Udrescu: Capitalul adaptiv

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 9 aug. 2026, 09:50

Timp de sute de ani, bogăția oamenilor și a organizațiilor a fost măsurată prin ceea ce dețineau. Mai întâi pământul, apoi capitalul financiar, ulterior tehnologia și, în ultimele decenii, capitalul intelectual. Toate aceste forme de capital rămân importante, însă schimbările accelerate din ultimii ani arată că ele nu mai sunt suficiente.

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