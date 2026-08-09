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Controale în benzinăriile care au umflat prețurile. Legea stării de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare
Publicat9 aug. 2026, 10:18
SursăRealitatea PLUS
Acuzații grave în toiul crizei de carburanți! Benzinăriile ar fi crescut artificial prețurile la pompă ca să aibă de unde să scadă! Este avertismentul dur lansat de specialiști după ce România a înregistrat cel mai ridicat preț al motorinei dintre statele UE monitorizate de Asociația Energia Inteligentă. Și Consiliul Concurenței a anunțat că va face controale la benzinăriile pe care le suspectează că ar fi umflat prețurile pentru ca plafonarea să fie aplicată la un preț cât mai mare.
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