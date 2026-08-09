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Inflația distruge majorarea salariului minim. Românii nu simt un trai mai bun
Publicat9 aug. 2026, 09:28
SursăRealitatea PLUS
Salariul minim s-a majorat doar pe hârtie, nu și în buzunare! Asta pentru că majorarea de 125 de lei este anulată de inflația record. Plătim mai mult pentru alimente, carburanți și facturi, ceea ce înseamnă că cei 1,8 milioane de români care muncesc pe acest salariu în continuare depind de împrumuturi.
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