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Acciza la motorină scade cu 20%. Șoferii spun că măsura nu este suficientă
Publicat15 aug. 2026, 15:52
Actualizat15 aug. 2026, 15:54
SursăRealitatea PLUS
În timp ce România traversează crize suprapuse, statul vine cu praf în ochi pentru români! De mâine, intră în vigoare reducerea accizei la motorină cu 20%. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri se va ieftini cu 34 de lei. Șoferii susțin că măsura nu este suficientă.
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