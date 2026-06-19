Industrie· 1 min citire
Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut cu 2,9% în primele patru luni din 2026
INS
Comenzile noi din industria prelucrătoare, cumulate pentru piața internă și cea externă, au înregistrat o scădere de 2,9% în termeni nominali în perioada ianuarie–aprilie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).
Citește și
- 17:59A fost un gigant al industriei românești, singurul producător de carbid din țară. Ce s-a ales din motorul economic al unui oraș întreg
- 09:28Dezastru financiar la CE Oltenia. Compania raportează pierderi record în 2025
- 09:39Combinatul Liberty Galați, greu de vândut. Nicio ofertă la prima licitație
- 16:41Parteneriat strategic. România și Turcia dezvoltă primul vehicul terestru fără echipaj pentru MApN
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News