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Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut cu 2,9% în primele patru luni din 2026

INS

INS

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 19 iun. 2026, 10:31

Comenzile noi din industria prelucrătoare, cumulate pentru piața internă și cea externă, au înregistrat o scădere de 2,9% în termeni nominali în perioada ianuarie–aprilie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Declinul a fost determinat de reducerea comenzilor în toate marile categorii de bunuri: industria bunurilor de uz curent (-8,3%), industria bunurilor intermediare (-2,6%), industria bunurilor de capital (-2,5%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (-1,3%).

Evoluția negativă s-a accentuat în luna aprilie, când comenzile noi au scăzut cu 14,3% față de martie și cu 3,4% comparativ cu aprilie 2025. Raportat la luna precedentă, cele mai importante diminuări au fost consemnate în industria bunurilor intermediare (-18,4%), urmată de industria bunurilor de capital (-12,8%), bunurilor de uz curent (-10,3%) și bunurilor de folosință îndelungată (-7,7%).

Comparativ cu aceeași lună din 2025, comenzile au continuat să se reducă în industria bunurilor de uz curent (-13,8%), bunurilor de capital (-5,7%) și bunurilor de folosință îndelungată (-1,5%). Singurul segment care a înregistrat o evoluție pozitivă a fost industria bunurilor intermediare, unde comenzile noi au crescut cu 3,4%.

Datele INS indică astfel o încetinire a activității din industria prelucrătoare în debutul anului 2026, pe fondul unei cereri mai reduse atât pe piața internă, cât și pe cea externă.

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