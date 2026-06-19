Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut cu 2,9% în primele patru luni din 2026

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 19 iun. 2026, 10:31

Comenzile noi din industria prelucrătoare, cumulate pentru piața internă și cea externă, au înregistrat o scădere de 2,9% în termeni nominali în perioada ianuarie–aprilie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

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