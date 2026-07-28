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Alertă cod portocaliu la Salina Praid, după înregistrarea unor microseisme. Ce se întâmplă în subteran
Imaginile aeriana cu efectul inundatiilor
Publicat28 iul. 2026, 20:31
SursăRealitatea.net
Este din nou stare de alertă extremă la Salina Praid, la mai bine de u an de la indunatiile decastatare din subetarn, care au distrus practic exploarea sării. Societatea Națională SALROM a instituit cod portocaliu de alertă, după ce în ultimel zile s-au înregistrat microvibrații, care por sufera o surpare în adâncuri. Măsura este preventivă, iar populația nu este evacuată.
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