Alertă cod portocaliu la Salina Praid, după înregistrarea unor microseisme. Ce se întâmplă în subteran

Publicat 28 iul. 2026, 20:31 Sursă Realitatea.net

Este din nou stare de alertă extremă la Salina Praid, la mai bine de u an de la indunatiile decastatare din subetarn, care au distrus practic exploarea sării. Societatea Națională SALROM a instituit cod portocaliu de alertă, după ce în ultimel zile s-au înregistrat microvibrații, care por sufera o surpare în adâncuri. Măsura este preventivă, iar populația nu este evacuată.

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