Combinatul Liberty Galați, greu de vândut. Nimeni nu a apărut nici la a doua licitație

Publicat 19 iun. 2026, 13:50 Sursă Realitatea.Net

Niciun investitor nu vrea să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, în ciuda unei reduceri masive de preț. Deși valoarea de pornire a scăzut de la 709 la 463 de milioane de euro, niciuna dintre cele cinci companii interesate nu a depus scrisoarea de garanție bancară obligatorie pentru a participa la licitația din 19 iunie.

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