Combinatul Liberty Galați, greu de vândut. Nimeni nu a apărut nici la a doua licitație

Niciun investitor nu vrea să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, în ciuda unei reduceri masive de preț. Deși valoarea de pornire a scăzut de la 709 la 463 de milioane de euro, niciuna dintre cele cinci companii interesate nu a depus scrisoarea de garanție bancară obligatorie pentru a participa la licitația din 19 iunie.
Tensiunea și incertitudinea continuă în jurul celui mai mare combinat siderurgic din România. Fosta glorie a metalurgiei est-europene, Liberty Galați, nu și-a găsit un cumpărător nici după o reducere masivă a prețului de pornire. Consorțiul administratorilor concordatari, format din Euro Insol și CITR, a anunțat oficial finalizarea rundei de licitație organizate astăzi pentru platforma industrială și secția Tubular, fără ca vreo companie să depună ofertele așteptate.
Deși prețul de pornire a fost diminuat substanțial — de la 709 milioane de euro în luna martie a acestui ani, la 444 de milioane de euro în prezent —, eforturile de valorificare au rămas fără rezultat concret. Paul-Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, a confirmat că nicio companie nu a depus scrisoarea de garanție bancară obligatorie, procedură care trebuia îndeplinită cu cel puțin 48 de ore înainte de deschiderea licitației.
Administratorii rămân optimiști: „Există un interes real”
În ciuda acestui blocaj, reprezentanții consorțiului de administrare insistă că procesul de identificare a unui investitor strategic nu se oprește aici. Aceștia pun eșecul de moment pe seama contextului dificil de pe piața internațională a oțelului.
„Licitația s-a încheiat astăzi după un amplu proces de promovare și dialog cu jucători internaționali. Miza este prea mare pentru a ne opri; în spatele acestui activ se află mii de oameni și o comunitate întreagă care merită o șansă reală”, a subliniat Remus Borza, președintele Euro Insol.
La rândul său, Paul-Dieter Cîrlănaru (CITR) a explicat că lipsa unor înscrieri oficiale nu reflectă neapărat un dezinteres structural față de colosul de la Galați. Pe parcursul ultimelor cinci luni, administratorii au derulat campanii extinse de promovare care au ajuns la milioane de profesioniști din regiunea GCC, China, India, SUA și Singapore, contactând direct 13 investitori mari și zeci de fonduri de investiții. Totuși, presiunea structurală sub care se află întreaga piață siderurgică europeană reprezintă un factor extern major, greu de ignorat de către potențialii cumpărători.
Negociere directă sau o nouă licitație? Decizia este a statului
Următorul pas crucial revine acum Comitetului interministerial și principalilor creditori ai combinatului. Statul român deține majoritatea creanțelor garantate prin intermediul ANAF și Exim Banca Românească, instituții care au de recuperat aproximativ 400 de milioane de euro dintr-un total al datoriilor Liberty Galați care se ridică la un miliard de euro.
Potrivit legislației actuale, creditorii au la dispoziție două variante majore pentru perioada următoare: fie organizarea unei noi licitații la același preț (procedură ce poate fi demarată rapid, în aproximativ 30 de zile), fie schimbarea completă a strategiei prin trecerea la modalitatea negocierii directe cu companiile interesate. Până la luarea unei decizii, Liberty Galați rămâne sub incidența concordatului preventiv, o formulă juridică menită să evite insolvența și să permită restructurarea, dar care în prezent prelungește starea de inactivitate a platformei.
Cine sunt greii din industrie care au cumpărat caietele de sarcini
Deși ofertele ferme au lipsit, trei dintre potențialii cumpărători au fost extrem de activi în perioada premergătoare licitației, trimițând echipe pe teren pentru calcule și scenarii de viitor. Reprezentanții administrației au indicat cinci mari competitori care dețin în prezent caietele de sarcini:
UMB Steel SRL: companie din grupul românesc UMB, controlat de familia Umbrărescu. Grupul este lider pe piața construcțiilor de infrastructură din România și a primit recent avizul Consiliului Concurenței pentru preluarea combinatului ArcelorMittal Hunedoara.
Metinvest B.V.: colos minier și siderurgic cu operațiuni extinse în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie și SUA, controlat de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov.
Jindal Steel (International): corporație multinațională cu o prezență solidă pe piețele globale de oțel și energie, care a preluat recent și combinatul din Ostrava (Cehia).
Sidenor Steel Industry: cel mai important producător de repere din oțel din Grecia.
JSW Steel Limited: producător multinațional de oțel cu sediul central în Mumbai, India.
Sute de angajați au plecat, iar banii de salarii devin o problemă
Eșecul repetat al licitațiilor apasă greu pe umerii salariaților. Declinul combinatului a dus la o restructurare masivă și dramatică a forței de muncă: dacă în martie 2025, la intrarea în concordat, Liberty Galați număra în jur de 4.900 de angajați, astăzi pe platformă mai lucrează doar aproximativ 2.700 de oameni.
În baza unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern la începutul anului, salariații au beneficiat de plăți din fondul de garantare (până la șase salarii medii brute). Însă această măsură de sprijin urmează să expire în luna iulie, generând îngrijorări profunde în rândul comunității locale.
Reprezentanții CITR dau asigurări că drepturile salariale au prioritate absolută și vor fi achitate integral, indiferent de prețul la care se va vinde combinatul. Totuși, aceștia recunosc că, după epuizarea fondului guvernamental de garantare, plățile salariale vor înregistra întârzieri inevitabile, fiind condiționate direct de încasarea banilor din viitoarea tranzacție de vânzare a activului.