Industrie· 1 min citire
ANPC: Aproape 1.000 de amenzi și sute de avertismente în urma controalelor din perioada 15–19 iunie
ANPC
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 15–19 iunie 2026, o amplă acțiune de control la peste 1.500 de operatori economici din domeniul alimentar și al serviciilor. În urma verificărilor, comisarii au aplicat 990 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 4,4 milioane de lei, și au emis 749 de avertismente.
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