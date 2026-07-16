Compania apărată de Bolojan, în centrul unui nou scandal. Rheinmetall a lipsit de la licitație, dar a primit banii românilor

Publicat 16 iul. 2026, 23:30 Sursă Realitatea PLUS

Compania tinuta in brate de Bolojan și Miruță e centrul unui nou scandal. Deși nu s-a prezentat la licitație, Rheinmetall, despre care autoritățile spuneau că va salva șantierul și va construi nave militare pentru România, primește banii de la statul român. Între timp, șantierul a rămas fără angajați, iar autoritățile pasează responsabilitatea de la un minister la altul.

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