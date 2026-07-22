Industrie· 1 min citire
Preluarea Azomureș de către Romgaz, analizată de Consiliul Concurenței
Protest al sindicatelor de la Azomureș
Publicat22 iul. 2026, 19:59
SursăRealitatea.Net
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Romgaz, principalul producător de gaze naturale din România, vrea să preia activele și activitățile Azomureș, companie-cheie în industria îngrășămintelor. Autoritatea de concurență va evalua operațiunea pentru a stabili dacă aceasta este compatibilă cu regulile pieței și va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.
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