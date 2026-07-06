România, printre statele UE cu cele mai mari creșteri ale prețurilor la poarta fabricii. Energia rămâne principalul factor de scumpire

Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au continuat să crească în luna mai atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană, iar România se numără printre statele membre cu cele mai mari majorări, potrivit datelor publicate luni de Eurostat.
În ritm anual, prețurile producției industriale au urcat cu 5,9% în zona euro și cu 5,7% în UE. Dintre statele membre, cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Bulgaria (19,3%) și România (13,5%), în timp ce Luxemburg a fost singura țară în care prețurile nu au urmat tendința generală de creștere.
Potrivit Eurostat, evoluția a fost influențată în principal de scumpirea energiei, unde prețurile au crescut cu 14,3% la nivelul Uniunii Europene.
Și în comparație cu luna aprilie, România s-a aflat printre țările cu cele mai mari creșteri ale prețurilor producției industriale. În luna mai, acestea au avansat cu 1,1%, peste media de 0,2% înregistrată atât în zona euro, cât și în UE. Creșteri mai mari au fost raportate doar în Cipru, Irlanda, Țările de Jos, Suedia, Estonia și Letonia.
Evoluția prețurilor la poarta fabricii este urmărită cu atenție de economiști, deoarece majorările sunt transferate, de regulă, către consumatorii finali și pot anticipa evoluția inflației.
La nivel național, datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS) indică o creștere anuală de 12,1% a prețurilor producției industriale în luna mai 2026, pe piața internă și externă.
Cele mai importante scumpiri au fost consemnate în industria energetică (+23,75%), urmată de industria bunurilor intermediare (+9,09%), industria bunurilor de capital (+5,94%), industria bunurilor de uz curent (+5,19%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (+2,22%).
Pe sectoare, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă (+21,33%), urmate de distribuția apei și gestionarea deșeurilor (+13,74%), industria prelucrătoare (+8,89%) și industria extractivă (+7,79%).
Comparativ cu luna aprilie, prețurile producției industriale din România au crescut cu 1,4%, cele mai mari avansuri fiind înregistrate în industria bunurilor intermediare (+2,41%), industria bunurilor de folosință îndelungată (+1,38%) și industria bunurilor de capital (+1,35%).
Datele confirmă menținerea presiunilor asupra costurilor de producție, în special în sectorul energetic, ceea ce poate influența evoluția prețurilor de consum în perioada următoare.