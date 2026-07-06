România, printre statele UE cu cele mai mari creșteri ale prețurilor la poarta fabricii. Energia rămâne principalul factor de scumpire

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 6 iul. 2026, 15:17

Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au continuat să crească în luna mai atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană, iar România se numără printre statele membre cu cele mai mari majorări, potrivit datelor publicate luni de Eurostat.

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